LIVE: जिनपिंग भारत के लिए रवाना, दोपहर तक पहुंचेंगे दिल्ली

Latest News Today Live Updates in Hindi : ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्‍ट्रपति पेजेशकियान और संयुक्त राष्‍ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटारेस समेत दिग्गज समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। चीनी राष्‍ट्रपति भी आज दोपहर भारत पहुंचेंगे। पल पल की जानकारी...

ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ आउटरीच के लिए आमंत्रित नेता भी शामिल होंगे। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है।

ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए चीन से रवाना हुए राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग। दोपहर तक आएंगे भारत। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार सुबह भारत पहुंचे।

08:04 AM, 12th Sep

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हम यूरोपीय देशों को न तो धमका रहे हैं और न ही धमकाने वाले हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? किसी को यह ख्याल भी नहीं आता कि यूरोप के साथ हमारे किसी भी टकराव की कोई वजह नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी मसले सुलझा लिए गए थे। और बाद में, सोवियत संघ के टूटने के बाद जो कुछ भी हुआ, वह सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के तौर पर रूसी संघ की सहमति से हुआ। उन समझौतों के खिलाफ जो कुछ भी होता है, वह हमारे हितों के खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।