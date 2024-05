whatsapp to soon allow users to generate ai powered profile photos : WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नया फीचर लाने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से प्रोफाइल फोटो जेनरेट करने का फीचर मिल सकता है। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इस फीचर को AI Profile Photos कहा जा रहा है। यानी अब अपने मूड के हिसाब से अपनी एआई फोटो जनरेट कर सकेंगे।