PM CARES में पड़े ₹8,500 करोड़, फिर भी पानी-बेंच के लिए तरस रहे बच्चे! अभिजीत दीपके की पीएम मोदी से बड़ी मांग

Abhijit Dipke PM CARES Fund: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और सोशल मीडिया पर चर्चित कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक नई और बड़ी मांग की है। दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि 'PM CARES Fund' में बिना इस्तेमाल के पड़े लगभग 8,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश के बच्चों की शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और नए हाई-टेक मॉडल स्कूल बनाने के लिए किया जाना चाहिए।



Abhijeet Dipke ने केंद्र सरकार और PM मोदी से एक नई और बड़ी मांग की है। दीपके ने कहा है कि 'PM CARES Fund' में बिना इस्तेमाल के पड़े लगभग ₹8,500 करोड़ का इस्तेमाल देश के बच्चों की शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और नए हाई-टेक मॉडल स्कूल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। #abhijeetdipke pic.twitter.com/A7mDLMTzaG — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 19, 2026

8,500 करोड़ में बन सकते हैं 1000 से ज्यादा मॉडल स्कूल

एक तरफ फंड की कमी, दूसरी तरफ बैंक में पड़ा पैसा

गांवों और ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए दीपके ने कहा कि वे पिछले कुछ दिनों से जमीनी स्तर पर स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। वहां बच्चों को बैठने के लिए बेंच, पीने का साफ पानी, पक्की सड़कें और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं।

यह जनता का पैसा है, पीएम का नहीं

अभिजीत दीपके ने देश की जनता और वीडियो देख रहे दर्शकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर या सोशल मीडिया के जरिए अनुरोध करें कि इस राशि का इस्तेमाल बच्चों के भविष्य के लिए हो।

उन्होंने जोर देकर कहा कि PM CARES Fund में पड़ा पैसा देश की जनता का है, यह किसी व्यक्तिगत नेता या पीएम का पैसा नहीं है। इसलिए इस पैसे का उपयोग देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनकी बुनियादी सुविधाओं और बेहतर भविष्य के लिए ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह कदम उठाकर दिखाना चाहिए कि वे वाकई देश के बच्चों की परवाह (Care) करते हैं।