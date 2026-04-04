बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब परिवारिक कार्यक्रम में भाग लेकर सभी घर लौट रहे थे। अंधेरे में अचानक चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और कार सीधे सड़क किनारे बने गहरे कुएं में गिर पड़ी।
महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। वे एक इवेंट में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कार कुएं में गिर गई। https://t.co/BfN4LqG0wu#nashik #maharashtra pic.twitter.com/xlQQ6gIAXd— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) April 4, 2026