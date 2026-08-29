इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आएंगे राहुल गांधी, 12 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम 8 से 12 सितंबर तक नेहरू स्टेडियम को आरक्षित करने के लिए इंदौर कांग्रेस कमेटी ने निगम कमिश्नर को लिखा पत्र

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12 सितंबर को इंदौर आ सकते है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से नेहरू स्टेडियम आरक्षित करने की मांग की है।





इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 8 सितंबर से 12 सितंबर तक संपूर्ण नेहरू स्टेडियम आरक्षित करने की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे।

कांग्रेस के मुताबिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। इसी को देखते हुए कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन के लिए पांच दिनों तक नेहरू स्टेडियम आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। 12 सितंबर को राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने की तैयारियों के बीच कांग्रेस का यह पत्र दौरे को लेकर तैयारियों के तेज होने का संकेत माना जा रहा है। प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। इसके साथ ही राहुल के कार्यक्रम को शामिल बनाने के लिए युवा कांग्रेस और NSUI को अलग से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। छात्रों के गूंज कार्यक्रम में इंदौर के साथ आसपास जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल करने की योजना पर पार्टी काम कर रही है।