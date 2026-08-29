ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक मेंं युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ने और मिशन 2028 की बनेगी रणनीति ओरछा में 30 अगस्त से शुरु होगी भाजपा की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक

भोपाल। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 30 और 31 अगस्त को ओरछा में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुन गए प्रदेश भाजपा के नेता सहित पार्टी के जिला अध्य़क्ष सहित 300 से अधिक नेता शामिल होंगे।





भगवान रामराजा की नगरी ओरछा दो दिवसीय बैठक में मिशन 2028 और 2029 को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को संगठन स्तर तक पहुंचाने के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम की इस पहली बैठक में प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव पास हो सकता है।





युवाओं को पार्टी से जोड़ने का तैयार होगा रोडमैप-इसके साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रोडमैप का खाका भी कार्यसमिति की बैठक में तैयार होगा। भाजपा का फोकस युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर भी रहेगा। मिशन 2028-29 को ध्यान में रखते हुए युवा वोटर्स तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें संगठन से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा होगी।





पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार की जाएगी।





दरअसल भाजपा देश में बदले सियासी हालात में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया को और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। पार्टी की रणनीति में खासतौर पर रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए नेरेटिव सेट करने पर जोर रहेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के नए और प्रभावी तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।





संगठन विस्तार और मिशन-2028 की रणनीति पर मंथन- कार्यसमिति की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारियों तथा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नेताओं को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।