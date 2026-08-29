नेपाल की त्रासदी में विदिशा की स्वाति बागरेचा लापता, 26 अगस्त से परिवार से संपर्क टूटा स्वाति बागरेचा ईशा फाउंडेशन पर गए कैलाश मानसरोवर के 77 यात्रियों के दल में थी शामिल

भोपाल। नेपाल-तिब्बत सीमा पर हुई बाढ़ और भूस्खलन से भीषण त्रासदी में मौंतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस त्रासदी में ढाई हजार से अधिक लोग लापता है। मध्यप्रदेश के विदिशा की मूल रूप से रहने वाली स्वाति बागरेचा जो ईशा फाउडेशन के एक दल के साथ कैलाश मनसरोवर की यात्रा पर गई थी वह भी हादसे के बाद लापता है।





कनाडा की नागरिक स्वाति अपने साथियों के साथ कैलाश मनसरोवर की यात्रा पर गई थी और नेपाल में 26 अगस्त को हुई त्रासदी के बाद परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजन लगातार उनकी जानकारी जुटाने में लगे हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।





स्वाति के परिवारजनों के मुताबिक स्वाति बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए ईशा फाउडेशन के 77 लोगों के एक यात्रा दल का हिस्सा थीं। परिवार के अनुसार 26 अगस्त के बाद से स्वाति से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया है। कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों की चिंता और बढ़ गई।





स्वाति के परिजन उनकी तलाश और सुरक्षित वापसी के लिए लगातार सरकारी अधिकारियों के संपर्क में हैं। परिवार की ओर से नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया जा रहा है। परिजनों को उम्मीद है कि संबंधित एजेंसियों के प्रयासों से स्वाति के संबंध में जल्द कोई जानकारी मिल सकेगी।





स्वाति की बहन स्मिता के मुताबिक वह ईशा फाउंडेशन के 77 लोगों के ग्रुप के साथ यात्रा पर गई थीं। त्रासदी से पहले तक वह वाट्सअप के जरिए परिवारों वालों के संपर्क में थी लेकिन 26 अगस्त से उनसे संपर्क नहीं हो पाने के कारण परिवार बेहद चिंतित है। स्मिता के मुताबिक घटना के बाद स्वाति का मोबाइल चालू था और उस पर रिंग जा रही थी, इसे पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। परिजन लगातार अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं।





स्वाति के पिता डॉ. खुशालचंद बागरेचा ने कहा कि परिवार को पूरी उम्मीद है कि स्वाति सुरक्षित हैं और जल्द ही उनके बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि परिवार सरकारी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और स्वाति को सुरक्षित वापस लाने के लिए हरसंभव मदद मांगी जा रही है। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवारवालों से चर्चा की और उनके संपर्क में है।





परिवार ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से स्वाति के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।





स्वाति के लापता होने की जानकारी के बाद विदिशा में भी उनके परिचितों और शुभचिंतकों में चिंता है। स्थानीय भाजपा विधायक मुकेश टंडन स्मिता के माता-पिता से मिलने पहुंचे और उनको पूरी मदद का भरोसा दिया।