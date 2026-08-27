कांवड़ यात्रा पर दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाई सियासत, भाजपा ने बताया सनातन का अपमान, माफी की मांग

भोपाल। अपने बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के बजाय कांवड़ यात्रा में भेजने का आरोप लगाया था। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान को भाजपा ने सनातन आस्था से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।



दिग्विजय सिंह ने क्या कहा?- भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों के धरने में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो कांवड़ यात्रा में कौन जाएगा। इसके साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा में क्या-क्या होता है, उनको सब पता है।

दरअसल भोपाल के नीलम पार्क में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी रिक्त पदों को भर्ती में शामिल करने, पदों की संख्या बढ़ाने और दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। इसी आंदोलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने रोजगार के मुद्दे को कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला ।

भाजपा का दिग्विजय पर पलटवार-दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा को लेकर दिए बयान पर भाजपा ने सनातन का अपमान बताया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और भगवान शिव के प्रति करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व है। उन्होंने दिग्विजय पर सनातन धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाया।





भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पढ़े लिखे युवा गंगा, सरयू, नर्मदा मैय्या से कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे युवाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी क्यों की जा रही है। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि हर-हर महादेव का जयघोष भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंटों में भी किया जाता है।

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को राजनीतिक विरोध करना है तो भाजपा से करे, लेकिन सनातन धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है।