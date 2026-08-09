CM योगी के साथ कांवड़ियों पर विधायक गुलाम मोहम्मद ने बरसाए फूल, UP में सियासत गरमाई, AIMIM ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करते नजर आए सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक के कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर एआईएमआईएम ने सवाल खड़े करते हुए इसे सिवालखास की जनता के साथ विश्वासघात बताया है।





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मौजूद विधायक गुलाम मोहम्मद ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। उनके इस कदम के बाद एआईएमआईएम नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि विधायक को आगामी चुनाव में सिवालखास की जनता इसका जवाब देगी।

गुलाम मोहम्मद सिवालखास विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिह्न पर विधानसभा पहुंचे थे। मौजूदा समय में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में विधायक गुलाम मोहम्मद भी सरकार के कार्यक्रमों में शामिल होना तय हैं।

‘फूल बरसाएं, पूजा करें या तिलक लगाएं, आपत्ति नहीं’

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि उन्हें विधायक के कांवड़ियों पर फूल बरसाने, पूजा करने या तिलक लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार आचरण करने का अधिकार देता है।

हालांकि शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि विधायक ने इस तरह का कदम उठाकर सिवालखास के उन मुसलमान मतदाताओं के भरोसे को ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ उन्हें वोट देकर विधानसभा पहुंचाया था।

उन्होंने कहा कि सिवालखास क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा का विरोध करते हुए गुलाम मोहम्मद का समर्थन किया था। अब उन्हीं मतदाताओं के सामने विधायक का भाजपा सरकार के साथ खड़े होकर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करना सवाल खड़े करता है।

सरकार पर भी साधा निशाना

शादाब चौहान ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब ईद के मौके पर नमाज को लेकर कार्रवाई और मुकदमे की बात सामने आती है, तब मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल उठाने की जरूरत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में विधायक सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाते।

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब ने कहा कि सिवालखास की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इस पूरे घटनाक्रम का जवाब देगी और विधायक गुलाम मोहम्मद को सबक सिखाएगी। हालांकि विधायक गुलाम मोहम्मद की तरफ से इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।