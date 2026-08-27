इंसानियत शर्मसार! नेपाल बाढ़ त्रासदी में दिखी हैवानियत, लाशों से गहने नोच रहे हैं नराधम

नेपाल में हालिया विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 350 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के लापता होने के बीच सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों और दावों ने इस त्रासदी को और भी विचलित करने वाला बना दिया है। इनमें दावा किया जा रहा है कि बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों से गहने निकाले जा रहे हैं।



100% धार्मिक देश नेपाल की तस्वीर है,

जरूरी नहीं कि कल की या इसी साल की तस्वीर है।

महिलाओं की लाश लकड़ी में फंसाकर ज्वैलरी नोची जा रही है।

एक चोर नहीं है, सामूहिक सहमति से सामुदायिक चोरी की जा रही है।

जहां जितना धर्म वहां उतनी निम्न नैतिकता देखी जा रही है। https://t.co/cLBZkmSMXa — Samar Raj (@SamarRaj_) August 27, 2026 एक्स पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि महिलाओं के शवों से आभूषण निकाले जा रहे हैं और यह किसी एक व्यक्ति की चोरी नहीं, बल्कि कथित तौर पर कई लोगों की मौजूदगी में की जा रही सामूहिक लूट है। हालांकि, वायरल तस्वीर की तारीख, स्थान की कोई जानकारी नहीं है। शवों से आभूषण लूटने की घटना प्राकृतिक आपदा के बीच मानवीय संवेदनाओं के लिए बेहद गंभीर और शर्मनाक स्थिति है। आपदा में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों के लिए मृतकों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना समाज की बुनियादी जिम्मेदारी है। लोग बहते शवों से गहने नोचते दिखाई दे रहे हैं।