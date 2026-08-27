इंसानियत शर्मसार! नेपाल बाढ़ त्रासदी में दिखी हैवानियत, लाशों से गहने नोच रहे हैं नराधम
नेपाल में हालिया विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 350 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के लापता होने के बीच सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों और दावों ने इस त्रासदी को और भी विचलित करने वाला बना दिया है। इनमें दावा किया जा रहा है कि बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों से गहने निकाले जा रहे हैं।
लोग बहते शवों से गहने नोचते दिखाई दे रहे हैं।
100% धार्मिक देश नेपाल की तस्वीर है,— Samar Raj (@SamarRaj_) August 27, 2026
जरूरी नहीं कि कल की या इसी साल की तस्वीर है।
महिलाओं की लाश लकड़ी में फंसाकर ज्वैलरी नोची जा रही है।
एक चोर नहीं है, सामूहिक सहमति से सामुदायिक चोरी की जा रही है।
जहां जितना धर्म वहां उतनी निम्न नैतिकता देखी जा रही है। https://t.co/cLBZkmSMXa
एक्स पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि महिलाओं के शवों से आभूषण निकाले जा रहे हैं और यह किसी एक व्यक्ति की चोरी नहीं, बल्कि कथित तौर पर कई लोगों की मौजूदगी में की जा रही सामूहिक लूट है। हालांकि, वायरल तस्वीर की तारीख, स्थान की कोई जानकारी नहीं है। शवों से आभूषण लूटने की घटना प्राकृतिक आपदा के बीच मानवीय संवेदनाओं के लिए बेहद गंभीर और शर्मनाक स्थिति है। आपदा में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों के लिए मृतकों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना समाज की बुनियादी जिम्मेदारी है।
बाढ़ ने मचाई भारी तबाही
नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ, चट्टानों और मलबे के खिसकने से अचानक आए तेज बहाव ने सड़कों, घरों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं और राहत एवं बचाव अभियान जारी है। कई प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना भी चुनौती बना हुआ है।
एक वीडियो यह भी
जहां कुछ लोग शवों से सोना लूट रहे थे, वहीं कुत्ते मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे थे। कुदरत के बीच इंसानियत और हैवानियत का ऐसा फर्क देखकर मन विचलित हो जाता है।
Nepal Flood : जहां कुछ लोग शवों से सोना लूट रहे थे, वहीं कुत्ते मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे थे।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 27, 2026
कुदरत के बीच इंसानियत और हैवानियत का ऐसा फर्क देखकर मन विचलित हो जाता है। खबर ????https://t.co/eNDQmZGb31#nepal #nepalflood #dog #tibet #flood pic.twitter.com/52C2TnT5nD