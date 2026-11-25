टी-20 विश्वकप विजेता कप्तान के प्रेरणा बने वैभव सूर्यवंशी, सूर्या ने किया ट्वीट

Vaibhav Sooryavanshi You are my Inspiration now What a Player #special — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 24, 2026

भारत को टी-20 विश्वकप 2026 जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने राइजिंग एशिया कप में 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलेने वाले वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में एक ट्वीट लिखा जो वायरल हो गया। सूर्यकुमार यादव ने लिखा कि वैभव सूर्यवंशी अब मेरी प्रेरणा है और वह वाकई एक विशेष खिलाड़ी है।युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ इंडिया ए के मैच में शानदार और साहसिक पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन बनाए, जिसमें विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 28 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। 15 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया।उन्होंने अपनी ज़बरदस्त पावर-हिटिंग से विपक्षी टीम की गेंदबाज़ी को पूरी तरह बेअसर कर दिया।यह एक ऐसी पारी थी जिसमें गेंद बार-बार बाउंड्री के पार जा रही थी। अंत में सूर्यवंशी ने 7 चौके और 28 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 385 रहा। इतिहास तब बना जब उन्होंने इबरार अहमद की एक गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर उठाया और दर्शकों की तालियों का अभिवादन किया, जबकि इंडिया ए के ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन उनका आक्रामक खेल यहीं खत्म नहीं हुआ।सूर्यवंशी ने अपना हमला जारी रखा और बासिल हमीद की गेंद को डीप मिड-विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनका 28वां छक्का था। उन्होंने अपना बल्ला ऊपर उठाया और उसे चूमा, जबकि उनके साथी खिलाड़ी इस शानदार उपलब्धि पर तालियां बजाने के लिए खड़े हो गए। उनकी यह अद्भुत पारी तब समाप्त हुई जब हमीद की गेंद पर आर्यनश शर्मा ने उनका कैच लपक लिया। सूर्यवंशी 53 गेंदों में 204 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 28 छक्के जड़े थे।इस प्रदर्शन को और भी खास बात यह बनाती है कि सूर्यवंशी ने बार-बार यह दिखाया है कि उनमें बहुत ही तेज गति से शतक (तीन अंकों के आंकड़े) तक पहुंचने की असाधारण क्षमता है।उनके अन्य शतकों में 2025 में दोहा में यूएई के खिलाफ ‘इंडिया ए’ के लिए 32 गेंदों में बनाया गया शतक, 2025 में जयपुर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में बनाया गया शतक, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के लिए और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए 36-36 गेंदों में बनाए गए दो शतक, और महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार के लिए 58 गेंदों में बनाया गया शतक शामिल हैं।महज 15 साल की उम्र में, सूर्यवंशी ने एक ऐसी पारी खेली है जिसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह साबित कर दिया है कि वे विश्व क्रिकेट के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में से एक के रूप में उभर कर सामने आए हैं।