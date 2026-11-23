हर्षित राणा से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक, कई बार छिड़ी मैच में जुबानी जंग

ICE IN HIS VEINS, FIRE IN HIS EYES. Harshit Rana gets his man and brings out the ultimate send-off. Pure aggression, pure intent! https://t.co/S5b5EwNp28 — Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) November 22, 2026

Abhishek Sharma vs Sufiyan Muqeem https://t.co/GWLk8MYvZQ

— Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) November 22, 2026

Harshit Rana departs for a two-ball duck against Pakistan A, as Pakistani players celebrate his dismissal with animated reactions and on-field sledging. ???? https://t.co/M08mYVet1S — Buzz.info (@buzzpostpk) November 22, 2026

कतर के दोहा में खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान मैच में खिलाड़ियों का तापमान उच्च स्तर पर रहा। शुरुआत से ही टीमों के बीच में जुबानी जंग चलती रही जो अंत तक जारी रही। हाल ही में भारतीय टीम ने अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी जिसकी आलोचना और प्रशंसा दोनों हुई थी।कल के मैच में ऐसे दृश्य शुरुआत से कुछ ज्यादा देर तक के लिए दिखे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरु की और तूफानी शुरुआत करी। एक समय टीम के 3 ओवर में 40 रन थे। अँतराष्ट्रीय पदार्पण कर चुके हर्षित राणा 3 ओवरों में 35 रन दे चुके थे जो उनको बहुत चुभा।सलामी बल्लेबाज माज सदाकत (59 रन) और शमील हुसैन (33 रन) ने पहले विकेट के लिए 7.5 ओवर में 66 रन जोड़कर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई।हालांकि हर्षित राणा के साथ कुछ देर तक हुई बहस के बाद हुसैन का ध्यान भटक गया और वह जल्द ही आउट हो गए। आयुष बडोनी की गेंद पर राणा ने उनका कैच लिया। कैच लेकर राणा ने उनको पवैलियन की राह दिखाई। लेकिन हर्षित राणा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, हर गेंद के बाद बल्लेबाज को उकसा रहे थे। राणा ने जल्द ही रोहेल नजीर (शून्य) को भी आउट कर दिया जिससे पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट पर 67 रन हो गया।इसके बाद हसन नवाज पर भी उन्होंने शब्दों के बाण चलाए। लेकिन नवाज ने तेवर दिखाए और फिर शॉट्स भी।अब स्लेजिंग की बारी पाक खेमे में थी। वैभव सूर्यवंशी रन बनाने के लिए जूझते रहे और आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रहे। तेज गेंदबाज मोहम्मद इमरान की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाने के बाद युवा बल्लेबाज ने फिर वैसा ही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद हवा में चली गई और डीप में अब्दुल समद ने आसान कैच लपक लिया। फील्डर सूफियान मुकिम सहित कुछ पाक खिलाड़ियों ने वैभव संग स्लेजिंग करने की कोशिश की लेकिन अभिषेक शर्मा ने बीच बचाव किया।लगातार गिर रहे विकेटों के बीच सभी को हर्षित राणा के क्रीज पर आने का इंतजार था जिन्होंने शुरुआत में जुबानी जंग शुरु की थी। जरूरी रन गति के दबाव में उन्होंने रंधावा की गेंद को लेग साइड में सीमा पार कराने की कोशिश की लेकिन डीप में युसुफ द्वारा कैच आउट हो गए। अपना खाता ना खोल पाए हर्षित से हिसाब चुकता करने का इससे बेहतर मौका पाक खिलाड़ियों को नहीं मिलने वाला था। गेंदबाज ने हर्षित को कुछ भला बुरा कहा लेकिन तिलक वर्मा ने आकर बीच बचाव किया।