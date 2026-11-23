WTC Points table में भारत और न्यूजीलैंड को हुआ ड्रॉ से नुकसान, लेकिन किसका ज्यादा ?

The draw between NZ and India mean that NZ drop to 3rd on the WTC table and India's % drops to 50 https://t.co/Vu5mBkweNx — Werner (@Werries_) November 23, 2026

#NZvsIND draw slices 6 % win of "Newzeland" & only 1.5 % of "India", "World Test Championship" Table is the "DRS" of #TestCricket.

— Troll Kit (@humurkatumur) November 23, 2026

टेस्ट 12 जीत 5 हार 4 ड्रॉ 3 अंक प्रतिशत 50

न्यूज़ीलैंड (विदेशी धरती पर) 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया (घरेलू धरती पर) 5 टेस्ट

वेलिंगटन में खेले गए न्यूजीलैंड बनाम भारत टेस्ट मैच ड्रॉ होने के कारण दोनों ही टीमों को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में नुकसान हुआ है। इस टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 72 था जो अब घटकर 66 हो चुका है। वहीं भारत का जीत प्रतिशत 51.5 था जो अब 50 हो चुका है। एक मैच के नतीजे से देखें तो न्यूजीलैंड को 6 प्रतिशत और भारत को 1.5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।न्यूजीलैंड अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया से नीचे आ चुकी है, वह तीसरे पायदान पर है। वहीं भारत अभी भी चौथे पायदान पर है। हालांकि बड़ी तस्वीर में यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड को ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत पिछले दो टेस्ट मिलाकर 3.5 जीत प्रतिशत गंवा चुका है। कोलंबो में 2.5 प्रतिशत और वेलिंगटन में 1.5 प्रतिशत।इस मैच के ड्रॉ होने से भारत की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को झटका लगा है, क्योंकि उसका अंक प्रतिशत 51.52 से गिरकर 50 हो गया है, हालांकि वह तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड भी दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है, जिसका अंक प्रतिशत 66.67 है।दक्षिण अफ्रीका 75 अंक प्रतिशत के साथ तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 69.23 अंक प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के लगातार दो मैच ड्रॉ हुए हों । वहीं यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत का तीसरा ड्रॉ मैच है जो किसी भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में संयुक्त रूप से सर्वाधिक है अगर बचे हुए 6 टेस्ट मैचों में से भारत का एक और टेस्ट ड्रॉ होता है तो ना केवल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक ड्रॉ का रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा।यह इस चक्र में भारत का तीसरा ड्रॉ है। पहला ड्रॉ इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। कुल मिलाकर भारत की 5 जीत 4 हार और 3 ड्रॉ हैं। तालिका में 2 ड्रॉ का असर एक हार जैसा होता है।पिछले WTC चक्र में फ़ाइनलिस्ट टीमों का अंक प्रतिशत 69.44 (दक्षिण अफ़्रीका) और 67.54 (ऑस्ट्रेलिया) था।लेकिन यहां तक पहुंचना है तो क्राइस्टचर्च का मुकाबला भारत को अपने हक में करना होगा। भारत को बस अब लगातार जीत ही बचा सकती है।