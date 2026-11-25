INDvsPAK मैचों में मौजूदा क्रिकेटरों की मैदान पर जुबानी जंग से खफा हुए टर्बनेटर (Video)

"I think PCB, BCCI and ICC should come forward and resolve this matter. I think it's a bit too much. The way Indian and Pakistani players behave is not sports" — Harbhajan Singh https://t.co/KSWngcS1vt — Salman. (@TsMeSalman1_) November 25, 2026

दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हालिया झड़प को “शर्मनाक” बताते हुए भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने ICC और संबंधित क्रिकेट बोर्डों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा व्यवहार अगली पीढ़ी के लिए एक खराब उदाहरण है।रविवार को दोहा में भारत ए की पाकिस्तान ए से 48 रन से हार के दौरान गरमागरम क्षणों पर प्रतिक्रिया करते हुए सिंह ने कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सीमा लांघ दी है और उन्हें अधिक जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है।मंगलवार को HSBC गोल्फिंग लीग के लॉन्च के मौके पर हरभजन ने कहा, “आईसीसी और संबंधित बोर्ड को इसमें कदम उठाने की जरूरत है। जीत के बाद पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और जो हुआ, वह सही नहीं है। यह शर्मनाक है और अगली पीढ़ी के लिए एक खराब उदाहरण है।”उच्च तापमान वाले मैच में कई बार जुबानी जंग देखे गए, जो पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही शुरू हो गए थे। हाल के दिनों की तरह, भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा और पाकिस्तान ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस के समय प्रथागत हाथ मिलाने से परहेज किया, जबकि टॉस के परिणाम की घोषणा पर भ्रम के कारण पाकिस्तान ए के विजेता के रूप में पुष्टि होने से पहले कार्यवाही थोड़ी देर के लिए बाधित हुई।पाकिस्तान ए की बल्लेबाजी पारी के दौरान गुस्सा और बढ़ गया, जब भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा सलामी बल्लेबाज शमील हुसैन और माज सदाकत के साथ गाली-गलौज करने लगे।आयुष बदौनी की गेंद पर हुसैन का कैच लेने के बाद राणा विशेष रूप से उत्साहित थे, जिससे बल्लेबाज को आक्रामक विदाई मिली। रोहेल नजीर का हिसाब-किताब करने के बाद उन्होंने कुछ इसी अंदाज में जश्न मनाया।अब स्लेजिंग की बारी पाक खेमे में थी। वैभव सूर्यवंशी रन बनाने के लिए जूझते रहे और आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रहे। तेज गेंदबाज मोहम्मद इमरान की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाने के बाद युवा बल्लेबाज ने फिर वैसा ही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद हवा में चली गई और डीप में अब्दुल समद ने आसान कैच लपक लिया। फील्डर सूफियान मुकिम सहित कुछ पाक खिलाड़ियों ने वैभव संग स्लेजिंग करने की कोशिश की लेकिन अभिषेक शर्मा ने बीच बचाव किया।टकराव यहीं ख़त्म नहीं हुआ. जब मैच के बाद राणा शून्य पर आउट हो गए, तो पाकिस्तान के स्पिनर सुफियान मोकिम भारतीय तेज गेंदबाज के साथ शब्दों का आदान-प्रदान करते दिखे। मोकिम को रोकने के लिए पाकिस्तान टीम के एक साथी को हस्तक्षेप करना पड़ा।पाकिस्तान ए ने पहले 49.2 ओवर में 313 रन बनाए और भारत ए को 49.1 ओवर में 265 रन पर रोककर 48 रन से जीत हासिल की।