दीपिका की शानदार हैट्रिक से भारत ने चैंपियन्स ट्रॉफी में चीन को 6-2 से हराया

FOUR WINS IN FOUR! INDIA MAKE HISTORY! The defending champions continue their dominant run at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, defeating China 6-2 to register their fourth consecutive victory and record their biggest-ever win over China in Women’s Asian Champions Trophy history, surpassing their previous best of 4-2 in the 2013 edition! Next up, a top-of-the-table clash against Japan! India vs Japan Wednesday, November 25 7 PM IST LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 24, 2026

दीपिका की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 6-2 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की।भारत को चीन से कड़ी चुनौती मिलाने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन दीपिका की हैट्रिक ने मुकाबला एकतरफा कर दिया। दीपिका ने इससे पहले थाईलैंड के खिलाफ भी हैट्रिक लगाई थी।भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में चार मुकाबले खेले हैं और सभी मैचों में जीत दर्ज की है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी और विपक्षी टीम को 7-0 से हराया था।चीन के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले क्वार्टर में ही बढ़त बना ली थी। पहले मिनट में ही शानदार फॉर्म में चली दीपिका ने गोल दागा और भारतीय महिला टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्होंने छठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर एक और गोल कर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। खेल के 14वें मिनट में भारत को एक बार फिर पीसी मिला और फिर से दीपिका ने निराश नहीं किया। उन्होंने गोल दाग भारत को 3-0 से बढ़त दिला दी और चीनी टीम शुरुआत में ही दबाव में आ गई।0-3 से पिछड़ने के बाद चीन को 15वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला और चीन के लिए किंगमियाओ फेंग ने गोल दागकर स्कोर को 3-1 कर दिया। भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी बढ़त को बनाए रखा। लालरेम्सियामी ने 19वें मिनट में गोल दागा और उन्होंने भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। इसके बाद 22वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और नेहा ने गोल दागकर टीम इंडिया को 5-1 की बड़ी बढ़त दिला दी।मैच के दूसरे हाफ में भी भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा। तीसरे क्वार्टर में 34वें मिनट में चीन को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और टोंग चेन ने चीन के लिए दूसरा गोल दागा और स्कोर 5-2 कर दिया। 38वें मिनट में भारतीय टीम के लिए साक्षी राणा ने गोल कर भारत को 6-2 से बढ़त दिला दी। चौथे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और भारत ने मैच को 6-2 से जीत लिया।