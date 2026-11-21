एक और एशिया कप के मुकाबले में रविवार को भिड़ेंगें भारत और पाकिस्तान

INDvsPAK हाल ही में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान से खिताब छीनने वाली भारतीय टीम अब रविवार को एक और बार एशिया कप में पाकिस्तान से दो दो हाथ करेगी। ACC पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत ए पाकिस्तान ए का सामना करेगी।दोनों टीम ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारत ए की टीम ने शुक्रवार को अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रन से करारी शिकस्त दी जिससे टीम आत्मविश्वास से भरी होगी। वहीं गत चैंपियन पाकिस्तान ए ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 61 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी।भारतीय टीम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके कई खिलाड़ी शामिल हैं। भारत की बल्लेबाजी में आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जो टीम को काफी मजबूती देते हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा तो राष्ट्रीय टीम में रहकर पाकिस्तान को अपना कोपभजन बना चुके हैं। गेंदबाजी की बात करें तो प्रिंस यादव और हर्षित राणा टीम में शामिल है जिन्होंने मिलकर नेपाल को कल 26 रनों पर समेट दिया था। दोनों को ही इस प्रारुप में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मिल गया है।पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे 7 खिलाड़ी है जो साल 2019 में भी ACC पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शामिल थे। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। इस कारण भारत का पलड़ा काफी भारी है।हाल ही में अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे अली राजा इस टू्र्नामेंट का हिस्सा थे। पिछले साल वह अंडर 19 टीम फाइनल के दौरान वैभव सूर्यवंशी से भिड़ गए थे। इस कारण दोनों की भिड़ंत दिलचस्प होगी।अब्दुल समद की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम भी UAE के खिलाफ अपने पहले मैच में किए गए प्रदर्शन से उत्साहित होगी। पाकिस्तान मौजूदा 50 ओवर के टूर्नामेंट का चैंपियन है। उसने 2023 के फाइनल में भारत ए को 128 रन से हराया था। इससे रविवार के मुकाबले का महत्व और बढ़ गया है।आठ टीम के इस टूर्नामेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।भारत ए की टीम अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी।: तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, तनुश कोटियन, हर्ष दुबे, अरशद खान।अब्दुल समद (कप्तान), शाहजैब खान, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), दानिश अजीज, मोहम्मद इमरान रंधावा, मोहम्मद हसनैन, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अली रजा, साद मसूद, शमील हुसैन, फरहान युसूफ।- दोपहर 3.30 बजेसोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क या सोनी लिव पर