28 छक्के ! लिस्ट ए वनडे के एक ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सबसे तेज 100, 150 और दोहरे शतक का रिकॉर्ड
इसके बाद 28वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा कर लिया। यह लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेसर मैकगर्क ने 29 गेंदों में तस्मानिया के खिलाफ शतक लगाया था।
लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड से भी नहीं मानने वाले थे। इसके बाद उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर कर 40 गेंदों में 150 रन बना लिए। इससे पहले उन्होंने बिहार के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पिछले साल 59 गेंदों में यह कारनामा किया था।
**VAIBHAV SOORYAVANSHI — THE 15-YEAR-OLD BATTING SENSATION!** 200 RUNS OFF JUST 52 BALLS! A sensational double century at just 15 years of age! Vaibhav Sooryavanshi is making the cricket world sit up and take notice. Is this the beginning of a superstar era? #VaibhavSooryavanshi #Sooryavanshi #Vaibhav #DoubleCentury #200Off52 #IndianCricket #Cricket #YoungSensation #FutureOfCricket #CricketWorld #BOYCOTTPBBSPONSORS #ThaiSELECTxKengNamping #JEOLEE— Global Affairs (@VijayKu69883117) November 24, 2026
हालांकि इसके बाद वैभव के पास एक ओवर में 6 छक्के लगाने का बेहतरीन मौका था लेकिन वह एक गेंद से चूक गए। लेकिन सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड अभी बाकी था। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड चैड बोस के नाम था जिन्होंने 103 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था।
अपनी पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 7 चौके और 28 छक्के लगाए। यह पेशेवर क्रिकेट में किसी भी पारी में एक बल्लेबाज द्वारा लगाए सर्वाधिक छक्के हैं। रणजी ट्रॉफी में तन्मय अग्रवाल ने 26 छक्के तो लिस्ट ए की वनडे पारी में डार्की शॉट ने 23 छक्के लगाए हैं। आज वैभव ने एक नहीं अनेक रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं।
Absolute carnage by Vaibhav Sooryavanshi!! Hitting a double century when the target is of 250 Runs. Creating history by hitting 204 runs in 53 balls, with astonishing 28 sixes... https://t.co/gF2UkvFbOW— रोहन सिंघल (@rohan__Singhal) November 24, 2026