वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर रह गए हक्के बक्के, तिलक वर्मा ने खुद से ऊपर रिंकू को भेजा

Exclusive “Bhai, tera jo game hai, woh khel.” Tilak Varma on watching Vaibhav Sooryavanshi smash 204 runs from 53 balls, an innings that left the dressing room simply counting how far each shot went. @IDFCFIRSTBank @amitshah22 @TilakV9 https://t.co/CC5GuXO40r — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) November 24, 2026

Tilak Verma yaha se bhi hara sakta hai https://t.co/xq7xxRIkKQ

Before trolling Tilak Varma, look at this. He was injured during yesterday’s India-Pakistan match, but still came out to bat for the team. He couldn’t win the match, but he kept fighting for India till the very end. https://t.co/1kn7OoPujy

भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि उन्होंने तबाही मचा दी। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि पहले पांच ओवरों में ही मैच का फैसला हो गया था।तिलक ने मैच के बाद कहा, ”पांच ओवर में हम 100 रन पर थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी जारी रखी, उसे देखना शानदार था। भारतीय डगआउट की प्रतिक्रियाओं पर तिलक ने कहा, ”सच कहूं तो, इसमें कुछ खास नहीं था। सभी जानते हैं कि वह कितने अच्छे छक्के लगा सकते हैं। इसलिए जब वह इस तरह से खेल रहे थे, तो हर कोई बस यही कह रहा था – “मार, मारो, मारो।” बस यही। हर कोई बस मजे ले रहा था और देख रहा था। यहां तक कि जब गेंद चौके के लिए गई, तो किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब बस यही पूछ रहे थे, “छक्का मारा क्या? छक्का मारा क्या?” बस ऐसा ही माहौल था। यह एक बहुत अच्छी पारी थी, देखने में शानदार, अब तक की बेहतरीन पारियों में से एक।बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह को ऊपर भेजने पर तिलक ने कहा, ”सच कहूं तो, इसके पीछे और कोई खास वजह नहीं थी। मुझे अपने बाईं तरफ थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सेमीफाइनल से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता था कि यह बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, और हमने सोचा था कि हम बस एक या दो विकेट खोकर ही टारगेट हासिल कर लेंगे। यही प्लान था, लेकिन बदकिस्मती से अभिषेक जल्दी आउट हो गए। इसलिए मुझे लगा कि रिंकू को भी बैटिंग का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पिछले कुछ मैचों में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था।तिलक ने कहा,”प्लान के मुताबिक उसे हमेशा की तरह नंबर पांच पर ही बैटिंग करनी थी, लेकिन मुझे अपने बाईं तरफ थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी। इसलिए मुझे लगा कि उसे बीच में कुछ समय बिताने और कुछ गेंदें खेलने का मौका मिल जाएगा। सेमीफाइनल के लिए टीम की तैयारियों पर उन्होंने कहा, ”हमारे लिए सेमीफाइनल जीतना बहुत जरूरी है, और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज के मैच से हमें बैटिंग और बॉलिंग, दोनों में काफी आत्मविश्वास मिलेगा। तो देखते हैं कि सेमीफाइनल में क्या होता है। उम्मीद है कि सब अच्छा रहे।