3 साल बाद IPL नीलामी में हुई बेन स्टोक्स की वापसी, क्या बिक पाएंगें

Two years after he decided not to enter the 2025 mega auction, Ben Stokes could be set for an IPL comeback The former England captain last represented Chennai Super Kings in 2023, and has set his base price at the maximum of INR 2 crore #IPL2027 https://t.co/y0ZmcVUZ4C — Cricinfo (@cricinfo) November 24, 2026

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी के लिए पंजीकरण करवा लिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके लिए कितनी फ्रैंचाइजियां दिलचस्पी दिखाती है। वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे ।वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे।टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 43 मैचों में 856 रन बनाए। सबसे छोटे प्रारुप में उन्होंने 26 विकेट लिए।इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 35 वर्षीय स्टोक्स पिछली बार 2023 में आईपीएल में खेले थे। तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से दो मुकाबले खेले थे। वह इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और अब समाप्त हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजायंट की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं।चेन्नई ने साल 2023 की नीलामी में स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिये इस सीजन मात्र दो मैच खेलकर 15 रन बनाये और एकमात्र ओवर डालकर 18 रन दिये। आयरलैंड के विरुद्ध चार-दिवसीय टेस्ट खेलने के बाद स्टोक्स की टीम को 16 जून से पांच मैचों की एशेज़ टेस्ट शृंखला में ऑस्ट्रेलिया का सामना भी करना था। बेन स्टोक्स आयरलैंड के खिलाफ एक जून 2023 से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिये स्वदेश लौट गये थे।स्टोक्स ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रुपये। हालांकि इस बार उनका बिकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वह टी-20 क्रिकेट विश्वकप 2024 से इस कारण हट गए थे ताकि युवाओं को मौका मिल सके।