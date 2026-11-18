चेपॉक पर नहीं हो सका परिकथा अंत, धोनी ने मुकेश के गीत के साथ डाली रील (Video)

2008 से साल 2025 तक चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी और कप्तानी कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार को अपने 17 साल के फ्रैंचाइजी क्रिकेट करियर के सफर को याद करते हुए इंस्टा अकाउंट पर रील साझा की जिसमें पुरानी तस्वीरों का समूह (Collage) समाहित था। इस वीडियो में उनके क्रिकेट जीवन के यादगार पलों को मशहूर गायक मुकेश के सदाबहार गीत ‘मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है...’ को बतौर पार्श्व गीत शामिल किया गया।इस वीडियो में विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी के मैदान के अंदर और बाहर के सफर के कुछ दुर्लभ पल शामिल हैं। इसकी शुरुआत भारतीय टीम की जर्सी में उनके शुरुआती दिनों से होती है। इसमें 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप की ऐतिहासिक जीत के अलावा टीम के साथियों और क्रिकेट जगत के दोस्तों के साथ बिताए गए यादगार पल भी दिखाए गए हैं।धोनी की प्रतिष्ठित सात नंबर की जर्सी को भी वीडियो में प्रमुखता से जगह दी गई है जो भारतीय टीम और सुपरकिंग्स दोनों की पहचान बन चुकी है। धोनी की कप्तानी में भारत ने दो विश्व कप खिताब जीते जबकि चेन्नई की टीम ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की।इस तस्वीरों के ‘Collage’ में धोनी को वीरेंद्र सहवाग, आरपी सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और सचिन तेंदुलकर सहित कई पूर्व साथियों के साथ देखा जा सकता है। इसमें भारतीय टीम की नीली और सुपरकिंग्स की पीली जर्सी में जश्न मनाते प्रशंसकों, ड्रेसिंग रूम के यादगार पलों और दोनों टीम की अगुवाई करते हुए मैदान में उतरते धोनी की तस्वीरें भी शामिल हैं।गौरतलब है कि धोनी ने आईपीएल में खिलाड़ी के रूप में अपने करियर का अंत करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के मार्गदर्शक (Mentor) की नई जिम्मेदारी भी संभाल ली।टीम की सह मालिक रूपा गुरुनाथ ने बताया कि 45 वर्षीय धोनी ने आगामी सत्र के लिए खिलाड़ियों को बरकरार रखने पर चर्चा के दौरान फोन पर संन्यास लेने की इच्छा जताई थी।कभी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने प्रशंसको से वादा किया था कि वह चेपॉक पर अपना विदाई मैच खेलेंगें लेकिन ऐसा हो ना सका। 2025 में गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद में खेला गया मैच माही का आखिरी मैच माना जाएगा। इस बात को लेकर धोनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘प्रशंसकों ने मुझे गलत साबित कर दिया। इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर गाना नहीं हो सकता। शायद इसके दो संस्करण बनाए गए थे, जिससे कि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे स्वीकार कर सकूं।’’