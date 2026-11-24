इंग्लैंड के इस युवा तेज गेंदबाज ने नीलामी के लिए किया रजिस्टर, मिल सकता है बड़ा दाम

SONNY BAKER IS COMING TO IPL - Sonny Baker is set to enter into IPL 2027 Auction with Lucknow & Punjab likely to show big interest on him. [Cricinfo] Josh Tongue set to miss the season for managing the workload & Ashes Preparation https://t.co/y3ekJMdG0m — Johns. (@CricCrazyJohns) November 24, 2026

इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ सॉनी बेकर ने अगले महीने होने वाले IPL नीलामी में शामिल होने का फ़ैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बेहतरीन साल व्यतीत करने के बाद कई फ़्रैंचाइज़ियों की नज़र बेकर पर है।एक अग्रणी क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक 23 वर्षीय बेकर 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन में शामिल होंगे। उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाने वाली टीमों में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ के तीसरे और निर्णायक मुक़ाबले में उन्होंने 45 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। इस मैच में उन्हें जोफ़्रा आर्चर से पहले नई गेंद सौंपी गई थी।घर पर कुछ समय बिताने के बाद बेकर इंग्लैंड के आगामी टेस्ट दौरे के लिए 2 दिसंबर को साउथ अफ़्रीका के लिए रवाना होंगे। यह बतौर टेस्ट मुख्य कोच स्टीफन फ़्लेमिंग का पहला दौरा होगा। जॉश टंग अपने दूसरे बच्चे के जन्म के चलते दौरे की शुरुआत में उपलब्ध नहीं होंगे। बेकर जोहान्सबर्ग में होने वाले पहले टेस्ट में खेल सकते हैं जो कि 17 दिसंबर को शुरू होगा। यह टेस्ट IPL नीलामी के ठीक अगले दिन शुरू होगा।बेकर नियमित तौर पर 90 मील प्रति घंटे की गति से गेंदबाज़ी करने में सक्षम हैं और इस पहलू ने उन फ़्रैंचाइज़ियों का ध्यान बेकर की ओर आकर्षित किया है जो अपने तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को मज़बूत करना चाहते हैं।बेकर ने इस साल द हंड्रेड में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था जो कि RPSG ग्रुप का हिस्सा है। ऐसे में LSG बेकर में दिलचस्पी दिखा सकती है। बेकर ने अपनी टीम को पहला द हंड्रेड ख़िताब जिताते हुए फ़ाइनल में 24 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे, टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 13 विकेट हासिल किए थे।ECB ने पिछले महीने बेकर को दो साल का केंद्रीय अनुबंध दिया था। पिछले सप्ताह सफ़ेद गेंद में मुख्य कोच ब्रेंडन मक्कलम ने इसकी पुष्टि की थी कि मई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली ODI सीरीज़ के लिए खिलाड़ियों को 2027 के संस्करण से जल्दी वापस नहीं बुलाया जाएगा, भले ही साल के अंत में विश्व कप क्यों न हो।क्रिकेट के सभी प्रारूपों में ख़ुद को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बेकर के भीतर है और अगली गर्मियों में होने वाली ऐशेज़ को देखते हुए उन्होंने नीलामी में शामिल होने के लिए ECB से ज़रूरी आश्वासन मांगे हैं। पिछले महीने जब बेकर से IPL में खेलने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने कहा था, "यह पूरी तरह से उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इंग्लैंड के लिए खेलना हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता होगी।"एक अग्रणी क्रिकेट वेबसाइट ने पिछले सप्ताह बताया था कि बेकर के इंग्लैंड और MSG के टीममेट टंग ने ऐशेज़ की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीलामी में शामिल नहीं होने का फ़ैसला किया है। शनिवार को T20I में डेब्यू करने वाले हेनरी क्रॉकॉम्ब ने भी नीलामी में शामिल नहीं होने का फ़ैसला किया है और वह अप्रैल और मई में काउंटी चैंपियनशिप में अपनी नई काउंटी टीम सरी के लिए खेलते नज़र आएंगे।