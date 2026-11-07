IPL Mini Auction से पहले मुश्किल में फ्रैंचाइजी, रीटेन होने की रकम 40 करोड़ मांगने लगे बड़े खिलाड़ी

IPL SALARY OF 40CR FOR INDIANS. - Some of India’s top-tier players in the IPL have quoted 40cr INR as their desired retention fee. A couple of players conveyed this to their team that they would be willing to stay on only if they are paid that amount. (Cricbuzz). https://t.co/NhZJ33gOLE — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 5, 2026

अगले महीने के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड पर बातचीत सीधी नहीं रही है, और जब फ्रेंचाइजी आईपीएल के अगले साइकिल और अगले साल के मेगा ऑक्शन पर ध्यान देंगी तो उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अपने कुछ बड़े खिलाड़ियों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ खिलाड़ियों ने बने रहने के लिए पहले ही काफी ज़्यादा फाइनेंशियल शर्तें तय कर ली हैं।आईपीएल के कुछ टॉप खिलाड़ियों ने अपनी रिटेंशन फीस के तौर पर 40 करोड़ रुपये बताया है। माना जा रहा है कि कम से कम कुछ खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी को बता दिया है कि वे तभी टीम में बने रहेंगे, जब उन्हें वह रकम दी जाएगी। और भी खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं, खासकर वे जो मानते हैं कि ऑक्शन में हिस्सा लेकर वे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं।खिलाड़ियों के रिटेंशन से बाहर निकलने और ऑक्शन मार्केट को परखने का एक उदाहरण है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों अपनी टीमों द्वारा रिटेन किए जाने से इनकार करने के बाद 2025 के मेगा ऑक्शन में गए और उन्हें क्रमशः 26.75 करोड़ और 27 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिले। कम से कम मौजूदा मामलों में से एक में, फाइनेंशियल डिमांड को कप्तानी से भी जुड़ा हुआ समझा जाता है।हालांकि, इन आंकड़ों को फ्रेंचाइजी के पास मौजूद कुल पर्स के संदर्भ में देखने की जरूरत है। पंत का 27 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट तब आया जब कुल पर्स 120 करोड़ रुपये था। अगले साल के मेगा ऑक्शन के लिए, समय-समय पर होने वाले बदलावों के पैटर्न के हिसाब से, पर्स बढ़कर लगभग 150 करोड़ होने की उम्मीद है। उस लेवल पर, 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्रेंचाइज़ी के कुल पर्स के एक चौथाई से थोड़ा ज़्यादा होगा। हालांकि यह अभी भी एक बड़ा कमिटमेंट होगा, लेकिन कुल पर्स में बढ़ोतरी इस इक्वेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है।जिन फ्रेंचाइज़ी के पास कई बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करने की ज़िम्मेदारी है, उनके लिए ऐसी मांगों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। आखिरी नंबर, दूसरी चीज़ों के अलावा, मेगा ऑक्शन के लिए मौजूद पर्स पर निर्भर करेगा। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगले साल पर्स लगभग 150 करोड़ होने की उम्मीद है।2008 में लीग के पहले सीज़न के बाद से कुल पर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जब फ्रेंचाइज़ी के पास कुल 20 करोड़ थे, यह एक ऐसी वैल्यू है जो हाल के सीज़न में हर खिलाड़ी की सैलरी से ज़्यादा हो गई है।2014 में पर्स बढ़कर 60 करोड़, 2018 में 80 करोड़, 2022 में 90 करोड़ और 2025 में 120 करोड़ हो गया। तब से 2027 सीज़न के लिए पर्स बढ़कर 130 करोड़ हो गया है। समय-समय पर बढ़ोतरी के पैटर्न को देखते हुए, अगले मेगा ऑक्शन के लिए लगभग 150 करोड़ तक और बदलाव की संभावना है, हालांकि उस आंकड़े पर अभी चर्चा या पुष्टि होनी बाकी है।पर्स को पारंपरिक रूप से आईपीएल के मीडिया राइट्स की वैल्यू से जोड़ा गया है, और अगले साल जब अगला राइट्स साइकिल बिक्री के लिए आएगा तो इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। फाइनल रिटेंशन कैलकुलेशन बीसीसीआई के रिटेंशन स्लैब पर भी निर्भर करेगा। पिछले मेगा ऑक्शन के लिए, तय स्लैब 18 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़ थे। हालांकि, फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों को तय रकम से ज़्यादा पेमेंट करने की इजाज़त थी, बशर्ते वे असली आंकड़े बताएं। उदाहरण के लिए, हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ मिले, जबकि निकोलस पूरन को 21 करोड़ मिले।पिछले मेगा ऑक्शन के लिए बी बीसीसीआई के रिटेंशन नियमों के अनुसार, पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली फ्रेंचाइजी के कुल पर्स से 75 करोड़ काट लिए जाते थे, भले ही उन खिलाड़ियों को अलग-अलग कितनी भी रकम दी गई हो। “अगर कुल रकम 75 करोड़ से ज़्यादा होती थी, तो असली रकम काट ली जाती थी। अगर यह कम होती थी, तो कटौती 75 करोड़ ही रहती थी।”पिछले मेगा-ऑक्शन से पहले यह भी सुझाव दिया गया था कि रिटेंशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और फ्रेंचाइजी को सिर्फ़ राइट टू मैच (आरटीएम) ऑप्शन पर निर्भर रहना पड़े, ताकि ऑक्शन से खिलाड़ी की मार्केट वैल्यू तय हो सके। इस प्रस्ताव के पक्ष में तर्क यह था कि इससे फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए ज़्यादा रकम देने से रोका जा सकेगा। हालांकि, एक जवाबी तर्क यह भी था कि आरटीएम ऑप्शन की उम्मीद करने वाली फ्रेंचाइजी ऑक्शन के दौरान बोली बढ़ा सकती हैं, जिससे ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी की मार्केट वैल्यू का सही अंदाज़ा हो। इसके अलावा, रिटेंशन को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह लीग की शुरुआत से ही आईपीएल के ऑक्शन स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा रहा है।40 करोड़ की रिटेंशन फीस मुमकिन है या नहीं, यह आखिर में पर्स स्ट्रक्चर और हर फ्रेंचाइजी की टीम की बनावट पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने फाइनेंस को इस तरह से मैनेज किया था कि वे 2025 के मेगा ऑक्शन में पंत के लिए 27 करोड़ तक की बोली लगा सकते थे। अय्यर की आखिरी कीमत 26.75 करोड़ रुपये थी।अगले साइकिल की शुरुआत में कुल पर्स ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए 40 करोड़ की रेंज के कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से विचार से बाहर नहीं हैं। हालांकि, ऐसी डील्स की संभावना रिटेंशन नियमों, एक फ्रेंचाइज़ी कितने खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है और वह अपने पर्स का कितना हिस्सा एक खिलाड़ी को देने के लिए तैयार है, इस पर निर्भर करेगी।