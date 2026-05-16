Top News 16 May: पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स लगा, NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नीदरलैंड्स दौरे पर पीएम मोदी

Top News 16 May : मोदी सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफाल टैक्स लगाया। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने संबंधी खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खंडन। पीएम मोदी आज नीदरलैंड दौरे पर है। NEET-UG 2026 पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। 16 मई की बड़ी खबरें :

पेट्रोल पर विंडफाल टैक्स

सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपए का अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात शुल्क में भारी कटौती करके कंपनियों को राहत दी है। डीजल के निर्यात शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.5 रुपए और एटीएफ को 33 रुपए से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह फैसला 16 मई से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

विदेश यात्राओं नहीं लगेगा टैक्स

नीदरलैंड्स में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के तहत नीदरलैंड पहुंच गए। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की। पीएम मोदी यहां के राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे।

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

लखनऊ ने बिगाड़ा चेन्नई का प्लेऑफ गणित

लखनऊ सुपरजाइंट्स ने आईपीएल के एक मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई से मिले 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही चेन्नई की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बेहद कम हुई। लखनऊ की टीम पहले ही प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है।

edited by : Nrapendra Gupta