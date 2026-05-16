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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 16 मई 2026 (08:40 IST)

Top News 16 May: पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स लगा, NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नीदरलैंड्स दौरे पर पीएम मोदी

16 may top news
Top News 16 May : मोदी सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफाल टैक्स लगाया। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने संबंधी खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खंडन। पीएम मोदी आज नीदरलैंड दौरे पर है। NEET-UG 2026 पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। 16 मई की बड़ी खबरें :
 

पेट्रोल पर विंडफाल टैक्स

सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपए का अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात शुल्क में भारी कटौती करके कंपनियों को राहत दी है। डीजल के निर्यात शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.5 रुपए और एटीएफ को 33 रुपए से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह फैसला 16 मई से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
 

विदेश यात्राओं नहीं लगेगा टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स-सैस लगाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह पूरी तरह से गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पोस्ट पर आया, जिनमें दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस/सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। ALSO READ: विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों पर आया सरकार का बयान, PM मोदी ने क्या कहा
 

नीदरलैंड्स में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के तहत नीदरलैंड पहुंच गए। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की। पीएम मोदी यहां के राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे।
 

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक केमिस्ट्री लेक्चरर था। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरप्तारी हो चुकी है। ALSO READ: NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री लेक्चरर गिरफ्तार
 

लखनऊ ने बिगाड़ा चेन्नई का प्लेऑफ गणित

लखनऊ सुपरजाइंट्स ने आईपीएल के एक मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई से मिले 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही चेन्नई की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बेहद कम हुई। लखनऊ की टीम पहले ही प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है।
edited by : Nrapendra Gupta
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भोजशाला कमाल मौला मस्जिद नहीं माता वाग्देवी मंदिर, हाईकोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद नहीं माता वाग्देवी मंदिर, हाईकोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातेंधार भोजशाला को लेकर सैकड़ों चल रहे विवाद पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। आज का हाईकोर्ट का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले की आठ बड़ी बातें क्या है?

पेट्रोल-डीजल के बाद मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा, 5G टावरों की बढ़ी लागत से बढ़ी चिंता

पेट्रोल-डीजल के बाद मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा, 5G टावरों की बढ़ी लागत से बढ़ी चिंतादेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों तक सीमित नहीं रह सकता। बढ़ती ईंधन कीमतों का असर जल्द ही मोबाइल रिचार्ज प्लान पर भी देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, डीजल और बिजली की लागत बढ़ने से कंपनियां अपने मोबाइल टैरिफ महंगे करने पर विचार कर सकती हैं।

720 साल बाद हाईकोर्ट का भोजशाला को हिंद मंदिर बताना सनातन की विजय, बोले गोपाल शर्मा, परिसर में कमाल मौला की मजार अवैध

720 साल बाद हाईकोर्ट का भोजशाला को हिंद मंदिर बताना सनातन की विजय, बोले गोपाल शर्मा, परिसर में कमाल मौला की मजार अवैधमध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा भोजशाला को वाग्देवी की मंदिर बताने के ऐतिहासिक फैसले के बाद धार में भोजशाला के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर जश्न मनाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन, भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भोजशाला के बाहर एकत्र हो गए। समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली, मिठाइयां बांटी और जय श्रीराम तथा मां वाग्देवी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

दूध, सोना, पेट्रोल-डीजल के बाद अब किन चीजों पर लगेगा महंगाई का झटका, क्या कदम उठा रही है मोदी सरकार

दूध, सोना, पेट्रोल-डीजल के बाद अब किन चीजों पर लगेगा महंगाई का झटका, क्या कदम उठा रही है मोदी सरकारदेश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दूध, सोना और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आयात लागत बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में खाने के तेल, दवाइयों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम और बढ़ सकते हैं।

UAE पर मोदी के दौरे से भारत को कैसे होगा फायदा? LPG संकट से भी मिलेगी राहत

UAE पर मोदी के दौरे से भारत को कैसे होगा फायदा? LPG संकट से भी मिलेगी राहतप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को भारत-नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल होने जाते समय दो घंटे के संक्षिप्त दौरे पर United Arab Emirates पहुंचे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच पेट्रोलियम, एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच इन समझौतों को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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UP में 31 साल की महिला ने 5 दिनों में 4 बच्चों को दिया जन्म, डॉक्टर्स भी हैरानउत्तरप्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आ रही है। इसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। संभल जिले के असमोली क्षेत्र की रहने वाली 31 वर्षीय अमीना ने पांच दिनों के अंदर चार बच्चों को जन्म दिया। इनमें दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं। अस्पताल में इन चार बच्चों की किलकारियों को सुनकर डॉक्टर और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है।

विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों पर आया सरकार का बयान, PM मोदी ने क्या कहा

विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों पर आया सरकार का बयान, PM मोदी ने क्या कहाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स-सैस लगाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह पूरी तरह से गलत है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पोस्ट पर आया, जिनमें दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस/सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाईलेवल पर चर्चा हो रही है।

CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी, कुछ बेरोजगार युवा ‘कॉकरोच’ की तरह हैं, व्यवस्था पर हमला करते हैं

CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी, कुछ बेरोजगार युवा ‘कॉकरोच’ की तरह हैं, व्यवस्था पर हमला करते हैंप्रधान न्यायाधीश (CJI ) सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से करते हुए शुक्रवार को कहा कि वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला शुरू कर देते हैं। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा हासिल करने के लिए ‘प्रयासरत’ रहने पर एक वकील को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की।

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NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री लेक्चरर गिरफ्तारसेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी परीक्षा पेपर लीक का मुख्य स्रोत था। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि पीवी कुलकर्णी, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक केमिस्ट्री लेक्चरर था, को प्रश्नपत्रों तक पहुंच हासिल थी।

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