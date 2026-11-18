1 हजार करोड़ रुपए खर्च कर 10 फ्रैंचाइजियों ने रीटेन किए 184 खिलाड़ी
रिटन किए गए खिलाड़ियों के बाद टीमों की स्थिति इस प्रकार है:
चेन्नई सुपर किंग्स: अकील होसेन, अंशुल कंबोज, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, गुरजापनीत सिंह, जैक एडवर्ड्स, जेमी ओवरटन, कार्तिक शर्मा, लियाम लिविंगस्टोन , मुकेश चौधरी, नूर अहमद, राहुल चाहर, रामकृष्ण घोष, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सरफराज खान, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, उर्विल पटेल।
Here are CSK's top five highest salary-cap retentions for IPL 2027! Are you surprised to see Kartik Sharma retained at a whopping ₹14.20 crore? #CSK #IPL2027 #Sportskeeda https://t.co/XcDcV6ysZp— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026
Here are DC's top five highest salary-cap retentions for IPL 2027! Are you surprised to see Auqib Nabi retained for a decent ₹8.40 crore? #DC #IPL2027 #Sportskeeda https://t.co/eGpEd7Idin
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026दिल्ली कैपिटल्स: आशुतोष शर्मा, औकिब डार, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, केएल राहुल, काइल जैमीसन, लुंगी एनगिडी, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, पृथ्वी साव, ऋषभ पंत , समीर रिज़वी, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, जीशान अंसारी।
BREAKING Here are the top 4 players retained by Gujarat Titans ahead of the IPL 2027 auction #Cricket #GT #Sportskeeda https://t.co/yEwXDzRtg7
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026गुजरात टाइटंस: अनुज रावत, अशोक शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, हर्षल पटेल , जेसन होल्डर, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, टॉम बैंटन, वाशिंगटन सुंदर।
BREAKING Here are the top 4 players retained by Kolkata Knight Riders ahead of the IPL 2027 auction #KKR #IPL2027 #Cricket https://t.co/oMDh0DLqkp
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स: अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नारायण, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।
BREAKING Here are the top 5 players retained by Lucknow Super Giants ahead of the IPL 2027 auction #Cricket #LSG #Sportskeeda https://t.co/DcSYSueqmz
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026लखनऊ सुपर जाइंट्स: अब्दुल समद, एडेन मार्क्रम, आकाश सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, जोश इंग्लिस, कुलदीप यादव , मयंक यादव, मिशेल मार्श, मोहसिन खान, मुकुल चौधरी, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, सैम कुरेन , शाहबाज अहमद।
BREAKING Here are the top 4 players retained by Mumbai Indians ahead of the IPL 2027 auction #Cricket #MI #Sportskeeda https://t.co/Jz5HyyYF43
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026मुंबई इंडियंस: अर्शदीप सिंह, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक।
Here's a look at PBKS' top retentions! Hardik Pandya features at No. 3 with a price tag of ₹18 crore after joining the franchise through a trade! #PBKS #HardikPandya #IPL2027 #Sportskeeda https://t.co/fITsSbP6hJ
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026पंजाब किंग्स: अजमतुल्लाह उमरजई, बेन द्वारशुइस, कूपर कोनोली, हार्दिक पंड्या, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशाक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल।
The Royals stick with their core! Here's a look at Rajasthan Royals' top retentions as the inaugural champions gear up for another season of Halla Bol! #RajasthanRoyals #IPL2027 #Sportskeeda https://t.co/gpu2F3iiqF
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026राजस्थान रॉयल्स: अमन राव पेराला, ब्रजेश शर्मा, दासुन शनाका, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, मणिमारन सिद्धार्थ , मोहम्मद शमी , नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, रविद्र जड़ेजा, रियान पराग, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, वैभव सूर्यवंशी, यशराज पुंजा, यशस्वी जायसवाल।
BREAKING Here are the top 5 players retained by Royal Challengers Bengaluru ahead of the IPL 2027 auction #Cricket #RCB #Sportskeeda https://t.co/OOwUrDT8zB
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब डफी, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, जोश हेजलवुड, कनिष्क चौहान, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, विक्की ओस्टवाल, विराट कोहली, यश दयाल।
BREAKING The 2016 champions back their core! Here are the top five retentions from Sunrisers Hyderabad as they gear up for the next IPL season! #SRH #IPL2027 #Sportskeeda https://t.co/z0LvzFZg0U
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 17, 2026सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्से, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, खलील अहमद , क्रेन्स फुलेट्रा, नाथन एलिस , नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, स्मरण रविचंद्रन, टी. नटराजन