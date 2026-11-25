फवाद खान और माहिरा खान की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' पर बवाल, भारत में बैन की मांग

पाकिस्तानी मनोरंजन जगत के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भारत में विवाद गहराता जा रहा है। दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जल्द ही अपनी पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने जा रहा है।

इस मेगा प्रोजेक्ट में फवाद खान, माहिरा खान और हानिया आमिर जैसे लोकप्रिय कलाकार नजर आने वाले हैं। हालांकि, 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित इसके प्रीमियर से ठीक पहले भारत में इस शो के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और इसकी स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है।

पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताया कड़ा विरोध

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इस सीरीज की भारत में संभावित रिलीज पर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आधिकारिक पत्र लिखकर मांग की है कि 'जो बचे हैं संग समेट लो' को भारत में किसी भी कीमत पर स्ट्रीम न होने दिया जाए।

Terror Gets No Applause. Nation Comes First. The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has written to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, demanding that the Pakistani series "Bachay Hain Sang Samait Lo" is not released on Netflix in India on 4 December 2026. Pakistan was, is and will remain a terrorist country. Its series, films, songs, podcasts and all other content have no place on Indian screens. We have also demanded a strong, permanent law with the severest penalties, and we appeal to Netflix India and all OTT platforms never to show any Pakistani content in India. Nation Comes First. Always. | #AICWA | #NationComesFirst | #BoycottPakistaniContent | #Netflix |#Pahalgam | #Pulwama | #AllIndianCineWorkersAssociation | #Pakistani | #Pakistan | #PakistanTerroristCountry | | @narendramodi | @PMOIndia | @AmitShah | @HMOIndia | @AshwiniVaishnaw | @MIB_India | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | @netflix | @NetflixIndia | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 24, 2026

सोशल मीडिया पर अपनी मांग साझा करते हुए एसोसिएशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि "आतंकवाद को तालियां नहीं मिल सकतीं, देश हमेशा सबसे पहले आता है।" AICWA ने अपने बयान में पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बताते हुए कहा कि भारतीय स्क्रीन—चाहे वह सिनेमाघर हो, टीवी हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म—पर पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज, गानों और पॉडकास्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

संगठन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए कड़े दंड के प्रावधानों वाला एक स्थायी और सख्त कानून बनाए।

मई 2025 की सरकारी एडवाइजरी का दिया हवाला

अपनी मांग को मजबूती देने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 8 मई 2025 को जारी की गई एडवाइजरी का भी उल्लेख किया है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए देश में संचालित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल माध्यमों को पाकिस्तानी मूल के कंटेंट की स्ट्रीमिंग तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया था।

संगठन का तर्क है कि यदि नेटफ्लिक्स इंडिया इस सीरीज को भारत में दिखाता है, तो यह न केवल सरकारी दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन होगा, बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी आहत करेगा। इसी वजह से AICWA ने नेटफ्लिक्स इंडिया सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भारतीय दर्शकों के लिए किसी भी पाकिस्तानी प्रोडक्शन को प्रसारित न करने की अपील की है।

दिलचस्प बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने दो दिन पहले ही इस सीरीज की ग्लोबल रिलीज डेट (4 दिसंबर 2026) का ऐलान किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे भारत में स्ट्रीम किया जाएगा या नहीं। फवाद खान और माहिरा खान की भारत में भी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग रही है। फवाद 'कपूर एंड संस' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं, जबकि माहिरा खान शाहरुख खान के साथ फिल्म 'रईस' में नजर आई थीं।

क्या है 'जो बचे हैं संग समेट लो' की कहानी और स्टारकास्ट?

विवादों से इतर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो यह सीरीज पाकिस्तान के सबसे महंगे और महत्वाकांक्षी शोज में से एक मानी जा रही है। इसकी कहानी मशहूर लेखिका फरहत इश्तियाक के इसी नाम के बेस्टसेलिंग उर्दू उपन्यास पर आधारित है। यह उपन्यास पहली बार साल 2009 में 'खवातीन डाइजेस्ट' में धारावाहिक के रूप में छपा था और बाद में 2013 में इसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया।

मोमिना दुरैद फिल्म्स के बैनर तले बनी इस सीरीज की शो-रनर खुद मोमिना दुरैद हैं। इसमें तीन अलग-अलग पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियों को एक साथ पिरोया गया है। इस भव्य सीरीज की शूटिंग पाकिस्तान के अलावा इटली और यूनाइटेड किंगडम की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है।