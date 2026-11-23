IPL के Rising Stars एशिया कप में पाकिस्तान के सामने पस्त, 48 रनों से मिली हार

Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4 — Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026

INDvsPAK इंडिया ‘ए’ टीम को पाकिस्तान ए टीम से रविवार को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ए ने 49.2 ओवर में 313 रन बनाने के बाद भारत ए को 49.1 ओवर में 265 रन पर रोककर एशिया कप राइज़िंग स्टार्स टूर्नामेंट के ग्रुप बी में अपनी दूसरी जीत दर्ज की जबकि भारत ए को पहली हार का सामना करना पड़ा।जीत के बाद मैदान के बीच पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, जबकि भारतीय बल्लेबाज चुपचाप पवेलियन की ओर लौट चले। 313 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत को एक बड़ी शुरुआत की जरूरत थी – अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में दिखे और लगातार बाउंड्री लगाते रहे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और आयुष बदौनी दोनों ही सस्ते में आउट हो गए।चौथे नंबर पर आए तिलक वर्मा संघर्ष करते दिखे – इंडिया ‘ए’ के कप्तान स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए, जिससे अभिषेक पर दबाव बढ़ गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक अपने शॉट्स खेलते रहे, लेकिन 42 गेंदों पर 70 रन बनाकर उनके आउट होते ही टीम लड़खड़ा गई। रिंकू और सूर्यांश भी जल्दी आउट हो गए और 129 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद, इंडिया ‘ए’ की हार लगभग तय लग रही थी। हालांकि, शाहबाज अहमद (56) ने सकारात्मक बल्लेबाजी की और अपने कप्तान के साथ 7वें विकेट के लिए 112 रन जोड़े, जिससे इंडिया ‘ए’ की उम्मीदें कुछ देर के लिए फिर जाग गईं। लेकिन उनके आउट होते ही हार पक्की हो गई।अंत में तिलक वर्मा बाउंड्री नहीं लगा सके, और उनके लिए एकमात्र सांत्वना यह रही कि उन्होंने एक और लिस्ट-ए शतक पूरा किया। तिलक ने 149 गेंदों पर 100 रन में सात चौके और एक छक्का लगाया। पाकिस्तान ‘ए’ ने फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और मिले मौकों का पूरा फायदा उठाया – सुफियान मुकीम ने मिडिल ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, जबकि हसन नवाज ने गेंदबाजी में सबको चौंका दिया।हालात भी उनके पक्ष में रहे – फ्लडलाइट्स में गेंद ग्रिप हो रही थी और टर्न ले रही थी, जिससे शॉट खेलना आसान नहीं था। लेकिन जब किस्मत साथ दे, तो उसका पूरा फायदा उठाना होता है, और पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अली रजा और हसन नवाज ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि मोहम्मद इमरान रंधावा के हिस्से में दो विकेट आये ।इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी और पहले 8 ओवरों में 66 रन बना डाले। इसके बाद हसन नवाज ने 79 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर मिडिल ऑर्डर को संभाले रखा, जबकि फरहान यूसुफ ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा। कप्तान अब्दुल समद (28) और मोहम्मद रंधावा (23) की छोटी लेकिन उपयोगी पारियों ने भी टीम को मदद पहुंचाई।हालांकि, आखिरी 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की और लगातार विकेट चटकाते हुए पाकिस्तान को ऑलआउट कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इससे 20-25 रन ज्यादा बना सकता था। भारत के मुख्य 4 गेंदबाजों हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम में से प्रत्येक ने 2-2 विकेट लिए।