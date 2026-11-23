Top News 23 November: आज मोदी-बालेंद्र शाह की अहम बैठक, ट्रंप की ईरान को चेतावनी

Top News 23 November: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल पीएम बालेंद्र शाह की मुलाकात, CTI का पीएम मोदी को थैंक यू लेटर, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा पारा, पीएम मोदी-बालेंद्र शाह की मुलाकात आज, ट्रंप की ईरान को धमकी, पाकिस्तान ए ने भारत ए को 48 रनों से हराया। 23 नवंबर की बड़ी खबरें :

आज पीएम मोदी और बालेंद्र शाह की मुलाकात

CTI का पीएम मोदी को थैंक यू लेटर

कारोबारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू लेटर लिखा। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा- PM की सलाह के बाद व्यापारियों ने महंगे भाव पर सोना नहीं खरीदा। इससे वे बड़े नुकसान से बच गए। उन्होंने कहा कि PM की सलाह के समय सोने का भाव 1.90 करोड़ रुपए प्रति किलो था, जो अब घटकर 1.25 करोड़ रुपए रह गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपए की गिरावट आई है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा पारा

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी के कारण तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। चक्रवात अकवान के असर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में आज बारिश के आसार हैं।

ट्रंप की ईरान को धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर नए साल तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से सैन्य हमले शुरू कर सकता है। उन्होंने ईरान के बातचीत के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि तेहरान लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा।



पाकिस्तान ए ने भारत ए को 48 रनों से हराया

पाकिस्तान ए ने राइजिंग स्टार एशिया कप के मुकाबले में भारत ए को 48 रनों से हरा दिया। रविवार को दोहा में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 313 रन बनाए थे। जवाब में भारत ए की टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर ऑलआउट हो गई।