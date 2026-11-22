इंदौर की अनादि तागड़े बनीं भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी-20 मैचों की श्रृंखला में संभालेंगी उपकप्तानी की जिम्मेदारी, मध्यप्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी का चयन

वर्षों की कठिन साधना, अनुशासन, अथक परिश्रम और क्रिकेट के प्रति अदम्य समर्पण ने इंदौर की उभरती प्रतिभाशाली क्रिकेटर अनादि तागड़े को एक बड़ी उपलब्धि के मुकाम तक पहुंचा दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट की अंडर-19 टीम में उनका चयन उपकप्तान के रूप में हुआ है। अनादि आगामी 26 नवंबर से इंग्लैंड की अंडर-19 महिला टीम के विरुद्ध भारत में होने वाली पांच टी-20 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम की उपकप्तानी करेंगी। इस उपलब्धि के साथ ही अनादि मध्यप्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्हें इस भारतीय टीम में स्थान मिला है।भारतीय महिला अंडर-19 चयन समिति ने इंग्लैंड के भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। इसमें भविका अहिरे को कप्तान तथा अनादि तागड़े को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह श्रृंखला आगामी जनवरी में होने वाले आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।अनादि की इस उपलब्धि के पीछे वर्षों का कठोर अभ्यास, निरंतर संघर्ष और उनके प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने अपने गुरु एवं प्रशिक्षक श्री देवाशीष निलोसे के निर्देशन में लगातार अपने खेल को निखारा है। वहीं, ख्यात क्रिकेटर एवं मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच श्री चंद्रकांत पंडित का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी उन्हें निरंतर मिलता रहा है। इन दोनों के मार्गदर्शन में अनादि ने अपनी गेंदबाजी, खेल कौशल और मैदान पर निर्णय लेने की क्षमता को निरंतर बेहतर बनाया है।उल्लेखनीय है कि अनादि इससे पहले भारतीय अंडर-19 बी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभा चुकी हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने चार मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की थी। मैदान पर उनके प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और टीम के प्रति समर्पण को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें अब भारतीय अंडर-19 टीम की उपकप्तानी का दायित्व सौंपा है। यह उपलब्धि उनके अब तक के क्रिकेट सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।इंग्लैंड अंडर-19 महिला टीम के विरुद्ध पांच मैचों की यह टी-20 श्रृंखला 26 नवंबर से प्रारंभ होगी। इसके पहले दो मुकाबले वडोदरा में तथा शेष तीन मुकाबले सूरत में खेले जाएंगे। श्रृंखला का पहला मैच 26 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 1 दिसंबर, चौथा 3 दिसंबर और पांचवां मुकाबला 6 दिसंबर को होगा।अनादि का भारतीय टीम की उपकप्तान बनना केवल उनके परिवार और गुरुजनों के लिए ही नहीं, बल्कि इंदौर और संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण है। उनकी यह सफलता प्रदेश की उन युवा बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का स्वप्न देख रही हैं। अनादि ने अपनी मेहनत से यह साबित किया है कि लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा, निरंतर अभ्यास और उचित मार्गदर्शन से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं।