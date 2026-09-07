भारत का विदेशी मुद्रा भंडार : रिकॉर्ड $740.80 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर

मुख्य आंकड़े (Key Figures)

कुल विदेशी मुद्रा भंडार: $740.803 बिलियन (लगभग 62 लाख करोड़ रुपये)।

साप्ताहिक बढ़ोतरी: एक ही हफ्ते में $11.475 बिलियन (11.47 अरब डॉलर) का बड़ा उछाल।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA): $9.337 बिलियन बढ़कर $600.670 बिलियन पर पहुँचीं।

गोल्ड रिजर्व (स्वर्ण भंडार): $2.19 बिलियन बढ़कर $116.409 बिलियन दर्ज किया गया।

मुख्य कारण

आरबीआई (RBI) का नया फॉरेक्स स्वैप फ्रेमवर्क: जून 2026 से लागू की गई आरबीआई की नई फॉरेक्स स्वैप नीतियों और डॉलर लिक्विडिटी ऑपरेशन्स के कारण भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा का प्रवाह काफी तेजी से बढ़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतें: रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व के मूल्य में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने कुल भंडार को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया।

रुपये (Rupee) को मजबूती: वैश्विक अनिश्चितताओं और डॉलर के उतार-चढ़ाव के बीच RBI के पास भारतीय रुपये को स्थिर रखने के लिए मजबूत 'फायरपॉवर' (Firepower) उपलब्ध हो गई है।

शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव: एफपीआई (FPI) और संस्थागत निवेशकों का भरोसा भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) संकेतकों के कारण बढ़ा है।