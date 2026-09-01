Gold Price: PM मोदी की अपील के बाद सोना-चांदी हुआ सस्ता, इतने गिरे दाम, निवेशकों के लिए क्या मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार 1 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,037 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।

इस गिरावट के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोना 1,56,037 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट आई है। एक किलोग्राम चांदी 1,711 रुपए सस्ती होकर 2,35,000 रुपए पर पहुंच गई है।

सोने की कीमत में 1,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट

IBJA के मुताबिक आज सोने की कीमत में एक दिन में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,55 लाख रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोने की कीमतों में यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कीमती धातुओं के बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख पर बनी हुई है।

चांदी भी ₹1,711 हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। IBJA के मुताबिक, एक किलो चांदी की कीमत 2,35,000 रुपए रह गई है। इसमें पिछले भाव के मुकाबले 1,711 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर ज्वेलरी के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेशकों की खरीदारी पर भी पड़ता है।

PM मोदी ने गैर-जरूरी सोना खरीदने से किया था आगाह

सोने की कीमतों में आज की गिरावट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की कीमतों में आई आज की गिरावट ने बाजार का ध्यान खींचा है। हालांकि, सोने और चांदी के दाम कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक बयान को कीमतों में बदलाव का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।

निवेशकों और ग्राहकों के लिए क्या मायने?

सोने की कीमत 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास होने के बावजूद यह आम खरीदार के लिए अब भी महंगी धातु बनी हुई है। ऐसे में कीमतों में मामूली गिरावट भी बड़े निवेश या शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी ओर, निवेशकों के लिए सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर, ब्याज दरों और घरेलू मांग जैसे कई फैक्टर इनके भाव को प्रभावित करते हैं।