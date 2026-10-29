करवा चौथ पर चांद दिखने के बाद क्या करें? जानें पूजा और व्रत खोलने की विधि

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पावन व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 में यह व्रत 29 अक्टूबर (गुरुवार) के दिन रखा जाएगा। पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाने वाला यह व्रत बेहद कड़े नियमों के साथ पूरा होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का महत्व, व्रत के नियम, चांद दिखने के बाद की पूजा और पारण (व्रत खोलने) की सही विधि।

1. करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है?

यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुखी दांपत्य जीवन की मंगल कामना के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से माता पार्वती, भगवान शिव, श्री गणेश, कार्तिकेय जी और करवा माता की पूजा करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है।

2. करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं और इसके नियम क्या हैं?

सरगी का सेवन: व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले (ब्रह्म मुहूर्त में) उठकर स्नान करें। इसके बाद अपनी सास द्वारा प्रेमपूर्वक दी गई सरगी (जैसे मेवे, फल, मिठाई और मट्ठी) ग्रहण करें। सरगी खाने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है।

कठिन निर्जला व्रत: सरगी ग्रहण करने के बाद पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। यह पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है।

सोलह श्रृंगार व शाम की कथा: शाम को महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं एकत्र होकर करवा माता की पूजा करती हैं, करवा बदलती हैं और करवा चौथ की पावन कथा सुनती हैं।

3. करवा चौथ 2026: चांद कब निकलेगा?

इस वर्ष 29 अक्टूबर 2026 को चंद्रोदय का समय देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रहेगा। राजधानी दिल्ली के समयानुसार चंद्रमा रात 08 बजकर 17 मिनट पर उदित होगा। अलग-अलग शहरों में थोड़ा-बहुत समय का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य जांच लें।

4. चांद दिखने के बाद क्या करें? (पूजा और व्रत खोलने की सटीक विधि)

चांद निकलने के बाद ही करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन के समय नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ही पारण करें:

चंद्रदेव को अर्घ्य दें: जब चांद निकल आए, तब जल से भरे लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत (चावल) और रोली मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मन ही मन चंद्र देव का ध्यान करें।

छलनी से दर्शन करें: इसके बाद हाथ में जलती हुई दीपक वाली छलनी लें। छलनी के पीछे से पहले चंद्रमा के दर्शन करें और फिर तुरंत अपने पति का चेहरा देखें।

पति का आशीर्वाद लें: चंद्र दर्शन के बाद पति के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें।

पति के हाथों पारण (व्रत खोलना): इसके बाद पति देव अपने हाथों से पत्नी को सबसे पहले जल पिलाते हैं और फिर मिठाई या कोई सात्विक खाद्य पदार्थ खिलाकर उनका व्रत खुलवाते हैं।

बड़ों का आदर व दान: व्रत खोलने के बाद घर के वरिष्ठ सदस्यों (सास-ससुर) के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें बया (उपहार व मिठाई) भेंट करें।