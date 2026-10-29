  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. karwa-chauth-chand-dikhne-ke-baad-puja-vrat-kholne-ki-vidhi
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (15:15 IST)

करवा चौथ पर चांद दिखने के बाद क्या करें? जानें पूजा और व्रत खोलने की विधि

karva chauth ki puja vidhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (15:20 IST)
google-news
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पावन व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 में यह व्रत 29 अक्टूबर (गुरुवार) के दिन रखा जाएगा। पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाने वाला यह व्रत बेहद कड़े नियमों के साथ पूरा होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का महत्व, व्रत के नियम, चांद दिखने के बाद की पूजा और पारण (व्रत खोलने) की सही विधि।
 

1. करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है?

यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुखी दांपत्य जीवन की मंगल कामना के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से माता पार्वती, भगवान शिव, श्री गणेश, कार्तिकेय जी और करवा माता की पूजा करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है।
 

2. करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं और इसके नियम क्या हैं?

सरगी का सेवन: व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले (ब्रह्म मुहूर्त में) उठकर स्नान करें। इसके बाद अपनी सास द्वारा प्रेमपूर्वक दी गई सरगी (जैसे मेवे, फल, मिठाई और मट्ठी) ग्रहण करें। सरगी खाने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है।
कठिन निर्जला व्रत: सरगी ग्रहण करने के बाद पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। यह पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है।
सोलह श्रृंगार व शाम की कथा: शाम को महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं एकत्र होकर करवा माता की पूजा करती हैं, करवा बदलती हैं और करवा चौथ की पावन कथा सुनती हैं।
 

3. करवा चौथ 2026: चांद कब निकलेगा?

इस वर्ष 29 अक्टूबर 2026 को चंद्रोदय का समय देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग रहेगा। राजधानी दिल्ली के समयानुसार चंद्रमा रात 08 बजकर 17 मिनट पर उदित होगा। अलग-अलग शहरों में थोड़ा-बहुत समय का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य जांच लें।
 

4. चांद दिखने के बाद क्या करें? (पूजा और व्रत खोलने की सटीक विधि)

चांद निकलने के बाद ही करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। चंद्र दर्शन के समय नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ही पारण करें:
चंद्रदेव को अर्घ्य दें: जब चांद निकल आए, तब जल से भरे लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत (चावल) और रोली मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मन ही मन चंद्र देव का ध्यान करें।
छलनी से दर्शन करें: इसके बाद हाथ में जलती हुई दीपक वाली छलनी लें। छलनी के पीछे से पहले चंद्रमा के दर्शन करें और फिर तुरंत अपने पति का चेहरा देखें।
पति का आशीर्वाद लें: चंद्र दर्शन के बाद पति के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें।
पति के हाथों पारण (व्रत खोलना): इसके बाद पति देव अपने हाथों से पत्नी को सबसे पहले जल पिलाते हैं और फिर मिठाई या कोई सात्विक खाद्य पदार्थ खिलाकर उनका व्रत खुलवाते हैं।
बड़ों का आदर व दान: व्रत खोलने के बाद घर के वरिष्ठ सदस्यों (सास-ससुर) के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें बया (उपहार व मिठाई) भेंट करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? दिल्ली, भोपाल, इंदौर समेत देखें सभी शहरों का समय

Shukra Uday 2026: तुला राशि में उदित हुए शुक्र, इन राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन और प्रेम

Shukra Uday 2026: तुला राशि में उदित हुए शुक्र, इन राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन और प्रेमशुक्र का तुला राशि में उदित होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है। 29 अक्टूबर 2026 की सुबह 09:41 बजे शुक्र देव अपनी ही राशि तुला में उदित हो चुके हैं। इसके प्रभाव से अब आपके जीवन में प्रेम, भौतिक सुख, रिश्तों और धन से जुड़े मामलों में नई रंगत देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि यह ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए क्या खास संदेश लाया है:-

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर बादलों में छिप गया चांद तो क्या करें? जानिए व्रत खोलने का सही तरीका

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर बादलों में छिप गया चांद तो क्या करें? जानिए व्रत खोलने का सही तरीकाkarwa chauth par chand na dikhe to kya kare: करवा चौथ के दिन यदि बादलों या खराब मौसम की वजह से चांद साफ दिखाई न दे, तो आप इन तरीकों से अपना व्रत खोल (पारण कर) सकती हैं। करवा चौथ के दिन चांद न दिखने पर व्रत खोलने के तरीके और नियमों के बारे में अधिक जानकारी यहां देखें:

29 October Birthday: आपको 29 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 October Birthday: आपको 29 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्‍टूबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्‍टूबर, 2026)Today 29 October horoscope in Hindi : आज 29 अक्‍टूबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

रमा एकादशी व्रत रखने का क्या है महत्व? जानिए पारण का समय

रमा एकादशी व्रत रखने का क्या है महत्व? जानिए पारण का समयRama Ekadashi Vrat 2026: रमा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दिवाली से ठीक पहले आने वाली इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी (रमा) की पूजा का विधान है। 'रमा' माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के महत्व और उसके पारण के समय के बारे में विस्‍तार से...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अक्‍टूबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अक्‍टूबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय29 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

गोवत्स द्वादशी के त्योहार का महत्व, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त

गोवत्स द्वादशी के त्योहार का महत्व, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्तGovatsa Dwadashi 2026: गोवत्स द्वादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इसे कई क्षेत्रों में बछ बारस, वसु बारस और नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। गाय को मातृत्व, पोषण, समृद्धि और कृषि जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है, जो आमतौर पर धनतेरस से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गौमाता और बछड़े की सेवा करके परिवार की सुख-समृद्धि तथा संतान के कल्याण की कामना की जाती है। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी के त्योहार का महत्व, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त...

Karwa Chauth Fashion Rules: करवा चौथ पर पहन रही हैं शादी का जोड़ा? जानें लाल रंग का धार्मिक रहस्य और भूलकर भी न पहनें ये 4 अशुभ रंग

Karwa Chauth Fashion Rules: करवा चौथ पर पहन रही हैं शादी का जोड़ा? जानें लाल रंग का धार्मिक रहस्य और भूलकर भी न पहनें ये 4 अशुभ रंगकरवा चौथ (29 अक्टूबर 2026) का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहाग की पूजा के दौरान सही रंगों का चयन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं सजधज कर चंद्रदर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्‍य देकर पति के हाथों से पारण करती हैं। इस दिन लाल रंग की साड़ी पहनने का प्रचलन है और खास कर वह साड़ी जिसमें वह दुल्हन बनी थीं। लेकिन इस दिन भूलकर भी इन 4 रंगों की साढ़ी नहीं पहनना चाहिहए।

Kartik Maas Niyam: कार्तिक महीने में क्या करें और क्या न करें? जानें वो 10 काम जिनसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी

Kartik Maas Niyam: कार्तिक महीने में क्या करें और क्या न करें? जानें वो 10 काम जिनसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मीकार्तिक का महीना सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, फलदायी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। यह मौसम में बदलाव का समय भी होता है, इसलिए इस दौरान धार्मिक नियमों के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अगर आप भी इस पवित्र महीने का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो जानें कि कार्तिक मास में किन कामों को करना शुभ होता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

Shani Gochar 2026: शनि का 3 बड़े ग्रहों के साथ दुर्लभ 'षडाष्टक योग', इन 4 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मत

Shani Gochar 2026: शनि का 3 बड़े ग्रहों के साथ दुर्लभ 'षडाष्टक योग', इन 4 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मतमीन राशि में स्थित शनि और तुला राशि में विराजमान त्रिग्रही (सूर्य, बुध, शुक्र) के बीच 'षडाष्टक योग' (छठे और आठवें भाव का संबंध) बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हालांकि इस योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह योग अत्यंत शुभ, फलदायी और आर्थिक उन्नति लाने वाला सिद्ध होने वाला है।