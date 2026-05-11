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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 11 मई 2026 (22:18 IST)

श्रेयस और प्रियांश के अर्धशतक ने पंजाब को दिल्ली के खिलाफ पहुंचाया 210 तक

Delhi Capitals
DCvsPBKS कप्तान श्रेयस अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के अर्धशतक से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पांच विकेट पर 210 रन बनाए। अय्यर ने 36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन की पारी खेली जबकि प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए। अय्यर ने कूपर कोनोली (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की जबकि प्रियांश ने भी प्रभसिमरन सिंह (18) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई।

दिल्ली की ओर से माधव तिवारी ने 40 जबकि मिचेल स्टार्क ने 57 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स को प्रियांश और प्रभसिमरन सिंह (18) ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 72 रन जोड़कर तेज शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने मिचेल स्टार्क पर दो छक्कों के साथ शुरुआत की जबकि प्रभसिमरन ने भी इस तेज गेंदबाज पर चौका जड़ा जिससे पहले ओवर में 22 रन बने।
प्रियांश ने लुंगी एनगिडी पर दो छक्के मारे और मुकेश कुमार की गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया। उन्होंने आकिब नबी की गेंद पर एक रन के साथ 24 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। प्रभसिमरन हालांकि इसके बाद मुकेश की गेंद को पुल करने की कोशिश में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आकिब को कैच दे बैठे। कप्तान अय्यर ने आते ही आकिब की लगातार गेंदों पर दो चौके मारे और फिर एनगिडी पर भी छक्का जड़ा। माधव तिवारी ने प्रियांश को साहिल पारख के हाथों कैच कराके पंजाब को दूसरा झटका दिया।

उन्होंने 33 गेंद की अपनी पारी में छह छक्के और दो चौके मारे। अय्यर और कोनोली ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। पंजाब के रनों का शतक 10वें ओवर में पूरा हुआ। कोनोली ने स्टार्क पर चौके के साथ शुरुआत की जबकि अय्यर ने भी तिवारी पर चौका जड़ा। अय्यर ने एनगिडी जबकि कोनोली ने स्टार्क पर छक्का मारा। पंजाब ने 15 ओवर में दो विकेट पर 149 रन बनाए।

कोनोली ने एनगिडी की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ रन गति में इजाफा करने का प्रयास किया। अय्यर ने तिवारी पर छक्के के साथ 32 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। कोनोली हालांकि तिवारी की गेंद डीप मिड विकेट पर डेविड मिलर को कैच दे बैठे। उन्होंने 27 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे। स्टार्क ने इसके बाद लगातार गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस (01) और शशांक सिंह (00) को पवेलियन भेजा। सूर्यांश शेडगे ने स्टार्क पर दो छक्कों और एक चौके के साथ 19वें ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। 
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