सोमवार, 11 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Vinesh Phogat vs Wrestling Federation of India gets murkier
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 11 मई 2026 (21:47 IST)

Vinesh vs WFI: अयोग्य होने के बाद भी ट्रायल देने पहुंची फोगाट

Vinesh Phogat
गोंडा के नंदिनीनगर महाविद्यालय में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित की गयी महिला पहलवान विनेश फोगाट के यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई।

भारतीय कुश्ती महासंघ के सोमवार को जारी बयान के अनुसार विनेश फोगाट को यहां पहुंचते ही उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई। जैसा कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा, उन्होंने अधिकारियों से मुलाक़ात की और उन्हें मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य होने की जानकारी दी गई। उन्होंने मीडिया से बेझिझक बातचीत की और उन्हें कहीं भी रोका या टोका नहीं गया; इसके बाद, वे शांतिपूर्वक कार्यक्रम स्थल से चली गईं।

भारतीय कुश्ती महासंघ ने बयान में कहा कि डब्ल्यूएफआई हर खिलाड़ी के साथ समान व्यवहार करता है, और खिलाड़ियों का कल्याण व सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं। गोंडा में उनके आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल से उनकी रवानगी तक, हर कदम पर उन्हें पूरी सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया गया।

डब्ल्यूएफआई ने हाल में विनेश फोगाट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस अनुभवी पहलवान पर अनुशासनहीनता और डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और उन्हें 26 जून, 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विनेश, जो पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थीं, पर डब्ल्यूएफआई संविधान, यूडब्ल्यूडब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों और डोपिंग-रोधी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com