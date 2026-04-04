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Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (21:26 IST)

समीर रिजवी का कमाल, दिल्ली को मुंबई पर दिलाई 6 विकेट की शानदार जीत

Fraser-McGurk
DCvsMI समीर रिजवी (90) और पथुम निसंका (44) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान पर शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के आठवें मुकाबले में मुम्बई इंडियंस को छह विकेट से शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी जीत है।

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मात्र सात रन के स्कोर अपने दो विकेट गंवा दिये। पहला ओवर कर रहे दीपक चाहर की चौथी गेंद पर केएल राहुल (एक) विकेट के पीछे लपके गये। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नीतीश राणा को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विकेट 10वें ओवर में पथुम निसंका के रूप में गिरा। उन्हें मिचेल सैंटनर ने आउट किया। पथुम निसंका ने 30 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 44 रन बनाये।

शतक की ओर बढ़ रहे समीर रिजवी को 17वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने आउट कर पवेलियन भेज दिया। समीर रिजवी और डेविड मिलर के बीच चौथे विकेट के लिए 78 रनों की मैच विजयी साझेदारी हुई। समीर रिजवी ने 51 गेंदों में सात चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 90 रनों की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवर में चार विकेट पर 164 रन बनाकर छह विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। डेविड मिलर 18 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें विजयी चौका लगाया।


समीर रिज़वी के 90 रन आईपीएल में मुम्बई के खिलाफ किसी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।इससे पहले 2013 में सहवाग ने नाबाद 95 और 2018 में जेसन रॉय ने नाबाद 91 रन बनाए थे। उनके द्वारा लगाए गए सात छक्के भी मुम्बई के खिलाफ किसी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से सबसे अधिक छक्के हैं; इस मामले में वह 2019 के पंत और 2024 के स्टब्स के साथ बराबरी पर हैं।मुम्बई इंडियंस के लिए दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश और मिचेल सैंटनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।



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