हार्दिक की जगह सूर्या कप्तान, दिल्ली ने मुंबई को टॉस जीतकर थमाया बल्ला (Video)

DCvsMI दिल्ली कैपिटल्स ने अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में मुबंई इंडियन्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या आज के मैच के लिए फिट नहीं है। मुंबई ने कुल 3 बदलाव किए हैं। हार्दिक की जगह दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश और अल्लाह गजनफर की जगह मिचेल सेंटनर टीम में वापसी की है। वहीं दिल्ली की टीम ने अपनी विजेता टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, डेविड मिलर, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, माधव तिवारी, करुण नायर, साहिल पारख., क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर