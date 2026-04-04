मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Delhi Capitals restricts Mumbai Indians to a below par score
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (17:56 IST)

मुंबई इंडियन्स दिल्ली कैपिटल्स के सामने बना पाई सिर्फ 162 रन

DCvsMI
DCvsMI सूर्याकुमार यादव ने 51 रन जरूर जड़े लेकिन मुंबई इंडियन्स दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में घरेलू टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 162 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने उन्हें सिर्फ 3 ओवर ही दिए।

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी मुम्बई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 17 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। रॉयन रिकलटन (नौ) और तिलक वर्मा (शून्य) परआउट हुये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई।
10ओंवर में अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाते हुए 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद 12वें ओवर में विप्रज निगम ने शरफेन रदरफोर्ड (पांच) को आउट कर पवेलियन भेज दिया।

16वें ओवर में लुंगी एन्गिडी ने सूर्यकुमार यादव को पगबाधा आउट कर मुम्बई को पांचवां झटका दिया। सूर्यकुमार यादव ने 36 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते हुए 51 रनों की पारी खेली। नमन धीर ने 21 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 28 रन बनाये। मुम्बई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 162 रनों का स्कोर बनाया। मिचेल सैंटनर 18 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने दो विकेट लिये। लुंगी एन्गिडी, अक्षर पटेल, विप्रज निगम और टी नटराजन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गुजरात के कप्तान बने राशिद खान, राजस्थान ने थमाई गेंद

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com