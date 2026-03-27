शुक्रवार, 27 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Mumbai Indians brings midas touch back to end the long wait of glory
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 मार्च 2026 (13:45 IST)

मुंबई की पलटन कागज पर सबसे मजबूत पर क्या खिताब के लिए है संतुलन

Mumbai Indians
मुंबई इंडियन्स की टीम अंतिम बार साल 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर पाई थी। आईपीएल की संयुक्त सबसे सफल टीम अब तक बस इंतजार ही कर रही है।मुंबई की टीम पिछले सत्र में चौथे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची थी। पांच बार की चैंपियन यह टीम अपने इस प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी।

ताकत

विस्फोटक बल्लेबाजी-

मुंबई की विस्फोटक बल्लेबाजी इतनी गहरी है कि नाम का अंत ही नहीं होता। नीलामी में क्विंटन डि कॉक और शेरेफेन रदरफोर्ड के आने से यह और भी खतरनाक लगती है। रोहित शर्मा सूर्युकमार यादव  तिलक वर्मा  और रायल रिकल्टन को लाइसैंस मिला हुआ है कि वह हर बॉल को छक्का मारने की सोचें।

ऑलराउंडर्स के ढेरों विकल्प-

पिछले सत्र में हार्दिक पांड्या, नमनधीर और कॉ्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर के बाद टीम ने नीलामी में विल जैक्स और शार्दूल को भी जोड़ लिया। जिससे टीम के पास ढेरों ऑलराउंडर्स के विकल्प हो गए हैं। यह टीम को कागज पर बेहद मजबूत बनाती है।

3 कप्तानों के कप्तान हार्दिक-

मुंबई इंडियन्स में 2 कप्तान है जो हालिया हुए टी-20 विश्वकप में दोनों टीम के कप्तान थे, सूर्यकुमार यादव और मिचेल सैंटनर, इसके अलावा टीम के पास पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं जो टी-20 विश्वकप 2024 के विजेता कप्तान हैं और 5 बार इस फ्रैंचाइजी को आईपीएल जिता चुके हैं। ऐसे में अगर हार्दिक से कुछ गलती होती है तो कप्तानी में यह तीनों सुझाव दे सकते है।

कमजोरी

बुमराह और सैंटनर पर गेंदबाजी निर्भर-

जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर पर ही तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी का भार रहने वाला है। इनके 8 ओवर टीम के लिए खेलना मुश्किल होता है। लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक का दिन खराब हो तो टीम के पास विश्वसनीय गेंदबाजी विकल्प की कमी हो जाती है।इसके बाद टीम के पास 2 विश्वसनीय विकल्प ही बचते हैं। ट्रैंट बोल्ट जो अब 36 पार हो चुके हैं और अल्लाह गजनफर जो अभी अनुभवहीन है।

रोहित शर्मा का खराब फॉर्म-

रोहित ने भी अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। एक बल्लेबाज के रूप में उन्होंने आईपीएल में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है।इस 38 वर्षीय खिलाड़ी का किसी एक सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 538 रन है। वह अपने इस रिकॉर्ड को सुधारना चाहेंगे और साथ ही मुंबई को उसका छठा खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभाना चाहेंगे।

टीम- हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, क्विंटन डि कॉक, सूर्यकुमार यादव,  तिलक वर्मा, शेरेफेन रदरफोर्ड, कॉ्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दूल ठाकुर, नमन धीर, ट्रैंट बोल्ट , जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, राज अंगज बावा, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, मिचेल सेंटनर
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com