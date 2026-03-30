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Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 30 मार्च 2026 (00:00 IST)

रोहित रियान की तूफानी पारियों ने मुंबई को कराया रिकॉर्ड चेस, कोलकाता को 6 विकेटों से हराया

Mumbai Indians
MIvsKKR रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की आतिशी पारियों के कारण मुंबई ने अपने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया और कोलकाता को 6 विकेटों से हरा दिया। 220 रनों के रनों का पीछा मुंबई ने अंतिम ओवर में कर लिया। साल 2013 के बाद मुंबई पहली बार आईपीएल का पहला मैच जीतने में सफल रही।

इससे पहले अजिंक्य रहाणे (67) , अंगकृष रघुवंशी (51) और फिन ऐलन (37) की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में मुम्बई इंडियंस के खिलाफ चार विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। आज यहां मुम्बई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन ऐलन की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 69 रन जोड़े। छठें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिन ऐलन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। फिन ऐलन ने 17 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 37 रनों की पारी खेली। नौवें ओवर में शार्दुल ने कैमरुन ग्रीन (18) का शिकार कर लिया।

14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर केकेआर को तीसरा झटका दिया। रहाणे ने 40 गेंदों में तीन चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 67 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर में हार्दिक पंड्या ने अंगकृष रघुवंशी को कैच आउट करा दिया। अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों में छह चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 51 रन बनाये। केकेआर ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में चार चौकों की मदद से नाबाद 33 रन बनाये।

मुम्बई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर ने तीन विकेट लिये। एक बल्लेबाज को हार्दिक पंड्या ने आउट किया।
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वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

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WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

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