IPL 2026 से पहले BCCI के दफ्तर पहुंचे जसप्रीत बुमराह, वर्कलोड मैनेजमेंट पर नजर

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई के बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को रिपोर्ट करेंगे। बुमराह मुख्य रूप से स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काम करने के लिए सीओई में हैं। सीओई में बुमराह के काम करने का प्लान बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने जुलाई में इंग्लैंड के भारत के व्हाइट-बॉल टूर पर फोकस करते हुए बनाया है, जहाँ वे पाँच टी20 और तीन वनडे खेलेंगे।समझा जाता है कि बुमराह सीओई में बॉलिंग जारी रखेंगे और जल्द ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ेंगे ताकि वे आईपीएल 2026 का अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हो सकें, जो 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक होम गेम है। बुमराह ने हाल ही में भारत को अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल बचाने वाली पहली टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर-ऑफ-द-मैच का अवॉर्ड जीता था।भारत ने फाइनल 96 रन से जीता था, जिसमें बुमराह ने अपने चार ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। बुमराह, जो अपने आईपीएल करियर में सिर्फ़ एमआई के लिए खेले हैं, ने 148 मैचों में 186 विकेट लिए हैं और एमआई के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा से सिर्फ़ नौ विकेट पीछे हैं।इस बीच, एमआई ने वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है क्योंकि वे रिकॉर्ड छठा आईपीएल टाइटल जीतने की कोशिश में हैं। उन्होंने पिछली बार 2020 में ट्रॉफी जीती थी और 2013 में पहली बार टाइटल जीतने के बाद से यह उनका सबसे लंबा इंतज़ार है।