  4. Jasprit Bumrah adjudged man of the match for fourfer against kiwis
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 9 मार्च 2026 (12:00 IST)

40 विकेट पार, टी-20 विश्वकपों के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह बने मैन ऑफ द मैच

Jasprit Bumrah
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रविवार को न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर खिताब जीतने पर कहा कि यह जीत मेरे लिये खास है।जसप्रीत बुमराह ना केवल इस टूर्नामेंट के बल्कि टी-20 विश्वकप में सर्वाधिक 40 विकेट निकालने वाले गेंदबाज बने। वह पिछले टी-20 विश्वकप में 15 विकेट निकालने के कारण मैन ऑफ द मैच भी थे। इस मैच में उन्होंने 4 विकेट चटकाए और कुल 14 विकेट चटकाकर टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती के साथ संयुक्त सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।
 प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने कहा, “यह जीत मेरे लिए बेहद ख़ास है। मैंने अपने घरेलू मैदान पर पहले भी एक फ़ाइनल खेला था, लेकिन तब जीत नहीं मिली थी। आज यहां जीत हासिल करना अलग ही एहसास है। मुझे पता था कि पिच सपाट है, इसलिए मुझे अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना था। इस टूर्नामेंट से पहले मैं ऐसे दौर में था जहां मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं। गेंदबाज़ी अच्छी कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि खु़द पर दबाव डाल रहा हूं। इस टूर्नामेंट में मैंने बस खेल को अपने पास आने दिया और वही मेरे लिए काम कर गया। अपने प्रदर्शन का आकलन करना हमेशा मेरी ताकत रहा है।

विश्व कप फ़ाइनल में अपने घरेलू मैदान पर प्लेयर ऑफ द मैच मिलना इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जहां तक स्लोअर गेंदों की बात है, यहां के अनुभव ने काफी मदद की। मैंने यहां कई बार सपाट पिचों पर खेला है और दूसरी टीमों को भी देखा है। मुझे समझ आ गया था कि अगर बहुत तेज़ गेंद डालूंगा तो बल्लेबाज़ों के लिए शॉट खेलना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने समझदारी से गेंदबाज़ी की और यही सोचता रहा कि बल्लेबाज़ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।हमारे गेंदबाज़ी समूह की बात करें तो जब भी हम चर्चा करते हैं, हर खिलाड़ी अपने विकल्प लेकर आता है। जब भी बातचीत की ज़रूरत पड़ी हमने खुलकर बात की। हमने कभी घबराहट नहीं दिखाई। हमने हमेशा संयम बनाए रखा। जो टीमें ऐसा कर पाती हैं वही टूर्नामेंट जीतती हैं और मुझे खुशी है कि हमने यह करके दिखाया।”
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

