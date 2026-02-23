सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
डेल स्टेन के इस ट्वीट को पढ़ द.अफ्रीकी गेंदबाजों ने कसी भारतीय बल्लेबाजी पर नकेल

Dale Steyn
क्रिकेट में कहते हैं Pace is Pace Yaar , लेकिन T-20I विश्वकप से पहले पेस के प्रतिबिंब और पू्व द.अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे भारतयी बल्लेबाजों के खिलाफ विरोधी टीमों को योजना बनाने में आसानी हुई। खासकर उनकी टीम जिन्होंने कल भारत को 76 रनों से हरा दिया।

4 फरवरी को डेल स्टेन ने ट्वीट किया था कि भारतीय बल्लेबाजों को तेज गति की गेंद से डराना बहुत मुश्किल है। उनके लिए तेज नहीं धीमी गेंदें डालिए ताकि उन्हें शॉट मारने की कोशिश करनी पड़े। यह आपके लिए बेहतर नतीजे देगा।
उनकी यह बात लूंगी एन्गिडी सहित अन्य गेंदबाजों ने भी मानी जिसका नतीजा यह रहा कि भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रनों पर सिमट गई।     लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही और टीम ने पांच रन तक ही अच्छी फॉर्म में चल रहे इशान किशन (00) और तिलक वर्मा (01) के विकेट गंवा दिए।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मारक्रम ने स्पिन के साथ खुद गेंदबाजी की शुरुआत की और पारी की चौथी गेंद पर ही इशान को मिड ऑफ पर रेयान रिकेल्टन के हाथों कैच करा दिया।यानसेन के अगले ओवर में तिलक ने भी विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच थमाया।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (15) ने मारक्रम पर चौके के साथ चौथी पारी में मौजूदा विश्व कप में अपना खाता खोला।कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यानसेन पर दो चौकों के साथ शुरुआत की।

अभिषेक ने कागिसो रबाडा पर चौका और छक्का जड़ा लेकिन इसके बाद यानसेन की गेंद को हवा में लहरा गए और बॉश ने दौड़ लगाते हुए उनका शानदार कैच लपका।भारत ने पावर प्ले में तीन विकेट पर 31 रन बनाए।

बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गए वाशिंगटन सुंदर (11) ने केशव महाराज पर छक्का जड़ा लेकिन बॉश की गेंद पर डिकॉक को कैच देकर पवेलियन लौट गए।

बॉश के अगले ओवर में सूर्यकुमार ने भी मिड विकेट पर ब्रेविस को कैच थमाया जिससे भारत का स्कोर 51 रन पर पांच विकेट हो गया।पंड्या और शिवम दुबे ने इसके बाद पारी का आगे बढ़ाया लेकिन बड़े शॉट खेलने के नाकाम रहे जिससे जरूरी रन गति में इजाफा होता रहा।
पंड्या भी दबाव के बीच महाराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर स्टब्स को कैच दे बैठे जबकि एक गेंद बाद रिंकू सिंह (00) ने भी लॉग ऑफ पर इसी क्षेत्ररक्षण को कैच थमाया। अर्शदीप (01) ने भी इसके बाद लॉग ऑफ पर स्टब्स को ही कैच थमाया जिससे भारत ने 15वें ओवर में तीन विकेट गंवाए।

भारत को अंतिम पांच ओवर में 100 रन की दरकार थी।दुबे ने रबाडा पर लगातार दो छक्कों के साथ 16वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया लेकिन इसी ओवर में मिलर ने उनका कैच टपकाया।

अगले दो ओवर में सिर्फ चार रन बने जिससे भारत की बड़ी हार तय हो गई। दुबे ने 19वें ओवर में यानसेन की गेंद पर एनगिडी को कैच थमाया जबकि अगली गेंद पर बुमराह भी पवेलियन लौट गए जिससे भारतीय पारी का अंत हुआ।इनमें से ज्यादातर विकेट धीमी गेंदो पर गिरे।
