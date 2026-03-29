शुरुआती मैच हारने का सिलसिला तोड़ेगा मुंबई, सामने कोलकाता की चनौती

MIvsKKR जब भी आईपीएल शुरू होता है, मुंबई पर एक अजीब तरह का सस्पेंस छा जाता है। यह सस्पेंस खिलाड़ियों की काबिलियत को लेकर किसी अनिश्चितता से पैदा नहीं होता, बल्कि एक पुरानी आदत की वजह से होता है।मुंबई इंडियंस, एक ऐसी टीम जिसे ट्रॉफ़ियाँ जीतने और पूरे सीजन पर अपना दबदबा बनाए रखने की आदत है, हर साल सीजन की शुरुआत में अपने ही इतिहास के एक दबे हुए बोझ के साथ मैदान पर उतरती है – यह बोझ है शुरुआती मैच जीतने में उनकी लगातार नाकामी का। अब यह सिर्फ़ एक आँकड़ा नहीं रह गया है, बल्कि एक अंधविश्वास बन गया है जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है।रविवार शाम वानखेड़े स्टेडियम में, उन रोशनियों के नीचे जिन्होंने कई रोमांचक मैच देखे हैं, मुंबई इंडियंस एक बार फिर इस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। उनके विरोधी, कोलकाता नाइट राइडर्स, शायद ऐसी कहानियों को लेकर ज़्यादा भावुक न हों।वे इस मैच को मुंबई के लिए अपनी खोई हुई साख वापस पाने का कोई अनुष्ठान नहीं मानेंगे, बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखेंगे – एक सीधा, साफ़ और बिना किसी भावुकता वाला मौका – टूर्नामेंट की शुरुआत में ही बढ़त बनाने और एक मज़बूत टीम को उसके अपने ही घरेलू मैदान पर बैकफ़ुट पर धकेलने का मौका।हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई की टीम के पास उम्मीदें भी हैं और अनुभव भी। उनकी बैटिंग लाइनअप में एक जानी-पहचानी मजबूती है; यह एक ऐसी लाइनअप है जो एक छोटे से स्कोर को भी एक बड़े और मज़बूत स्कोर में बदल सकती है, या फिर किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा इतनी आसानी से कर सकती है, जैसे कि यह कोई पहले से की गई रिहर्सल हो।टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा की मौजूदगी टीम को एक शांत और मज़बूत आधार देती है, वहीं सूर्यकुमार यादव अपनी अनोखी और अलग तरह की बैटिंग शैली के साथ टी20 क्रिकेट के आधुनिक चेहरे को दिखाते हैं — निडर, नए-नए प्रयोग करने वाले, और अक्सर गेंदबाज़ों को हैरान कर देने वाले।पंड्या खुद इस टीम की दोहरी भूमिका को बखूबी निभाते हैं: एक आक्रामक बल्लेबाज़ और एक चतुर कप्तान, जिनसे ऐसे अहम मौकों पर टीम के लिए योगदान देने की उम्मीद की जाती है, जब हिम्मत और सूझबूझ, दोनों की जरूरत होती है। उनके आस-पास तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी और मैच को फ़िनिश करने वाले अन्य विकल्प टीम को गहराई देते हैं, जिससे यह पक्का हो जाता है कि मुंबई का मिडिल या लोअर ऑर्डर शायद ही कभी कमज़ोर पड़ता है।उनकी गेंदबाज़ी में भी एक ऐसी मजबूती है, जिसकी हर कोई इज़्जत करता है। जसप्रीत बुमराह, अपनी अचूक गेंदबाज़ी और दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत के साथ, एक ऐसे गेंदबाज़ हैं जो सिर्फ़ एक ही ओवर में पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग और दीपक चाहर की कसी हुई गेंदबाज़ी का साथ मिलने से, मुंबई का गेंदबाज़ी आक्रमण सिर्फ़ कामचलाऊ नहीं, बल्कि बेहद धारदार और असरदार बन जाता है।कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कम निश्चितताओं और ज़्यादा सवालों के साथ इस मुकाबले में उतर रही है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में-जो अपनी शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, न कि दिखावे के लिए-टीम में खिलाड़ियों और सोच, दोनों में बदलाव आए हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप में आक्रामकता और स्थिरता का बेहतरीन मेल है; इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो विस्फोटक पारियां भी खेल सकते हैं और संभलकर पारी को आगे भी बढ़ा सकते हैं।फिन एलन, सुनील नारायण और रिंकू सिंह इसी विस्फोटक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं-वे शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही उनकी टाइमिंग और पिच के हालात पर भी निर्भर करता है।कोलकाता के लिए चुनौती सिर्फ उनकी बैटिंग में ही नहीं, बल्कि उनकी बॉलिंग में भी है। उन्हें ऐसी पिच पर खेलना होगा जो पारंपरिक रूप से स्ट्रोक लगाने वाले बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। वानखेड़े स्टेडियम में हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं है। यहाँ स्पष्टता, अनुशासन और बदलते हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ढालने का साहस होना जरूरी है—खासकर तब, जब ओस पड़ने लगती है और गेंद की धार कम हो जाती है।ऐसे हालात में, टॉस की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि वह मैच का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कप्तान, जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ऐतिहासिक रूप से फायदा मिलता रहा है, वे संभवतः पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेंगे। उनकी उम्मीद यही होगी कि वे विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोककर, बैटिंग के लिए आसान हो चुके हालात में लक्ष्य का पीछा करें।और फिर भी, तमाम तकनीकी बातों और भविष्यवाणियों से परे, इस मैच का सार एक सीधे-सादे सवाल में छिपा है, जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है: क्या मुंबई इंडियंस आखिरकार अपने शुरुआती मैचों की अस्थिरता को पीछे छोड़कर, पूरे दमखम के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी? या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स-जिनके पास खुद को साबित करने का मौका है और खोने के लिए कुछ खास नहीं है-मैच के तयशुदा समीकरणों को पलटते हुए एक ऐसी शुरुआती जीत दर्ज करेगी, जो उनके पूरे सीजन की दिशा तय कर सकती है?आखिरकार, मुंबई की जगमगाती रोशनी में खेले जाने वाले ज़्यादातर मैचों की तरह ही, इस मैच का नतीजा भी शायद इतिहास के बोझ से नहीं, बल्कि पहली गेंद फेंके जाने के बाद के कुछ घंटों में खिलाड़ियों के सटीक प्रदर्शन से तय होगा। टीमेंरॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, राज बावा, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सेंटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहारअजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, फिन एलन, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, नवदीप सैनी