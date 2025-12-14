ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की मौत, कई घायल

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD — Collector (@AppsCollector) December 14, 2025

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार को 2 बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे हड़कंप फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हिस्टीरिकल चीखें सुनीं और लोग इधर-उधर भागते दिखे। कई पीड़ितों के घायल होने या प्रभावित होने की रिपोर्ट्स हैं। वीडियो में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा सीपीआर देते देखा जा सकता है। यहूदियों के हनुक्का त्योहार के दौरान यह फायरिंग हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों शूटरों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक कार्यक्रम में लगभग 2 हजार लोग मौजूद थे।मौके पर भगदड़ और चीख-पुकार मची है। मीडिया खबरों के मुताबिक 12 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की और मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेने की सलाह दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कन्फर्म किया कि स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने इसे एक बढ़ती हुई घटना बताया।