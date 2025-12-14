रविवार, 14 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Mass shooting reported at Sydneys Bondi Beach
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सिडनी , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (20:14 IST)

ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की मौत, कई घायल

Australia
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर रविवार को 2 बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे हड़कंप फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हिस्टीरिकल चीखें सुनीं और लोग इधर-उधर भागते दिखे। कई पीड़ितों के घायल होने या प्रभावित होने की रिपोर्ट्स हैं। वीडियो में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा सीपीआर देते देखा जा सकता है। यहूदियों के हनुक्का त्योहार के दौरान यह फायरिंग हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों शूटरों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक कार्यक्रम में लगभग 2 हजार लोग मौजूद थे।
मौके पर भगदड़ और चीख-पुकार मची है। मीडिया खबरों के मुताबिक 12 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की और मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेने की सलाह दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कन्फर्म किया कि स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने इसे एक बढ़ती हुई घटना बताया।
 
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि पुलिस बॉन्डी बीच पर एक बढ़ती हुई घटना पर कार्रवाई कर रही है और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील कर रही है। मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेनी चाहिए।
Edited by : Sudhir Sharma
केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?

केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?Shivraj Singh Chouhan's security has been increased : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा बढ़ा दी है। चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ये अहम फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को लेकर पाकिस्तान से जुड़ी कुछ संदिग्ध धमकियों के इनपुट मिले हैं। जेड प्लस सुरक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई।

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?सत्तर के दशक के मुंबई के मशहूर डॉन की बेटी हसीन मस्‍तान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रही है। गुहार इस बात की लगा रही है कि लोग उनके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्‍या करने और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं।

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ता

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ताShare market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता मिला मिलाजुला रहा। पहले 3 दिन बाजार में गिरावट रहीं। आखिरी 2 दिन बाजार बढ़त दिखाई दी। हफ्ते भर निफ्टी 26,000 से नीचे रहा हालांकि आखिरी दिन किसी तरह यह 26,000 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स भी 85,200 के मनौवैज्ञानिक स्तर के पार पहुंच गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा सप्ताह।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार को

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार कोUttar Pradesh BJP President Pankaj Chaudhary: उत्तर प्रदेश भाजपा के नए मुखिया का नाम तय हो गया है। शनिवार को केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंता

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंताग़ाज़ा पट्टी में भारी बारिश की वजह से विस्थापन शिविरों में पहले से ही गंभीर परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अब जलभराव से भी जूझना पड़ रहा है। जबाल्या व ग़ाज़ा सिटी में अनेक इमारतों के ध्वस्त होने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों समेत अनेक लोग हताहत हुए हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने क़ाबिज़ पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों के निवासियों के लिए एक तथाकथित सड़क बनाए जाने की ख़बरों पर चिंता जताई है।

नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की जगह लेंगे

नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की जगह लेंगेBJP National President News : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से नितिन नबीन को नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ईयर एंडर 2025: जाह्नवी, तृप्ति और रश्मिका मंदाना समेत इन अभिनेत्रियों ने बिखेरा जलवा

ईयर एंडर 2025: जाह्नवी, तृप्ति और रश्मिका मंदाना समेत इन अभिनेत्रियों ने बिखेरा जलवावर्ष 2025 उन अदाकाराओं का साल रहा जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि पर्दे पर पूरी तरह अपना साम्राज्य जमाया। जाह्नवी कपूर के लिए 2025 एक निर्णायक साल रहा, एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने बड़े पर्दे पर पूरी कमान अपने हाथ में ली थी।

दिल्‍ली में कांग्रेस की महारैली में बरसे राहुल गांधी, बोले- चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई...

दिल्‍ली में कांग्रेस की महारैली में बरसे राहुल गांधी, बोले- चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई...Congress mega rally in Delhi : दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और 'वोट चोरी' के विरोध में कांग्रेस की विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं। वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है।

ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 लोगों की मौत, कई घायल

पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया नाम का ऐलान

पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया नाम का ऐलानपंकज चौधरी उत्तरप्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बने। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। वे निर्विरोध रूप से चुने गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं। वह कुर्मी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की एक जाति) से हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
