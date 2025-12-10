6 महीने बाद कप्तान कमिंस की वापसी, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे अगुवाई

Australia's captain returns as the hosts hunt for an Ashes series victory in Adelaide



More https://t.co/R7MDRSE7B3#AUSvENG | #WTC27 pic.twitter.com/xmll1Tfovv — ICC (@ICC) December 10, 2025

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की 6 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी तय है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको तीसरे टेस्ट के लिए फिट घोषित किया है जिससे वह अब कप्तानी भी कर पाएंगे।कमिंस कमर की चोट से जूझ रहे थे जो उन्हें संभवत: जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान काम के अधिक बोझ के कारण लगी थी।कमिंस ने जून में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में 4 दिन में 35.1 ओवर गेंदबाजी की थी।इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के बाद लंदन पहुंचे कमिंस के गेंदबाजी के भार में खिताबी मुकाबले के दौरान काफी वृद्धि देखी गई थी।इस मैच में कमिंस ने अपनी जान झोंक दी हालांकि पैट कमिंस ने विश्व टेस्ट चैंपियशिप फाइनल के बाद कैरिबियाई दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई की थी और टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी।: पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।