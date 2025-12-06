शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (17:26 IST)

गेंद के बाद बल्ले से भी मिचेल स्टार्क टॉप स्कोरर, ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया 500 पार

England
INDvsSA तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने शनिवार को गेंद के बजाय बल्ले से इंग्लैंड को परेशान किया जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में 511 रन बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल की।पैंतीस साल के स्टार्क ने इस दिन रात्रि मैच में 141 गेंद में 77 रन बनाए जो 2016 के बाद टेस्ट में उनका सबसे बड़ा स्कोर है।इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने 152 रन देकर चार विकेट जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 113 रन देकर तीन विकेट झटके। गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स को एक एक विकेट मिला।
 ⁠
डिनर ब्रेक तक इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाए 45 रन बना लिए थे जिसमें जाक क्रॉली 26 और बेन डकेट 13 रन बनाकर खेल रहे थे।ऑस्ट्रेलिया ने चाय के विश्राम तक आठ विकेट पर 450 रन बनाए थे। स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर बनाने के लिए ढाई घंटे से ज्यादा समय क्रीज पर बिताया। उन्होंने 10वें नंबर के खिलाड़ी स्कॉट बोलैंड के साथ 75 रन की भागीदारी की जो गाबा पर नौवें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी है।

टेस्ट क्रिकेट के लगभग 150 साल में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब एक टेस्ट पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाजों ने दोहरे अंक में रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए जिसमें स्टार्क भी शामिल रहे। उनसे पहले सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड (72), तीसरे नंबर के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (65), कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ (61) और विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी (63) ने भी अर्धशतक पूरे किए।
श्रृंखला में अब तक 16 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज स्टार्क शनिवार को एलेक्स कैरी (63) और माइकल नेसर के बीच सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी टूटने के बाद चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे। आस्ट्रेलियाई टीम ने सुबह छह विकेट पर 378 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई। तब उसे 44 रन की बढ़त हासिल थी। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे।

कैरी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर एक रन लेकर जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। नेसर (16) उसी ओवर में विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। स्टार्क जब क्रीज पर उतरे तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 383 रन था।स्टार्क ने 79वें ओवर में ब्रायडन कार्से पर चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार पहुंचाया, जबकि कैरी नई गेंद लिए जाने के बाद तीसरे ओवर में ही आउट हो गए। उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और छह चौके लगाए। वह गस एटकिंसन की गेंद पर कैच आउट हुए।
