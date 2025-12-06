शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India pulls thiing back drastically after de kocks century
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (18:06 IST)

4-4 विकेट लेकर प्रसिद्ध कुलदीप ने कराई भारत की वापसी, डि कॉक का शतक

India
INDvsSA क्विंटन डी कॉक (106) की शतकीय पारी के बावजूद कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ( चार-चार विकेट) के बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबले में 270 रन पर ढेर कर दिया।

आज यहां टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और उसने पहले ही ओवर में रायन रिकलटन (शून्य) का विकेट गंवा दिया। उन्हें अर्शदीप ने विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान टेम्बा बावुमा ने डी कॉक के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े। 21वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने बावुमा को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। टेम्बा बावुमा ने 67 गेंदों में पांच चौके लगाते हुए 48 रन बनाये। इसके बाद मैथ्यू ब्रीत्जके (24) को प्रसिद्ध कृष्णा ने पगबाधा आउट किया।

इसी ओवर में कृष्णा ने एडन मारक्रम (एक) का भी शिकार कर लिया। इसी दौरान 30वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर डी कॉक ने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ यह उनका सातवां शतक है। इसी के साथ उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे अधिक एकदिवसीय शतक के मामले में सनत जयसूर्या की बराबरी की। इसके अलावा उन्होंने भारत में किसी भी विदेशी बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा शतक का एबी डीविलियर्स का रिकॉर्ड की भी बराबरी की। 33वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने क्विंटन डी कॉक को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका दिया। क्विंटन डी कॉक ने 89 गेंदों में आठ चौके और छह छक्के उड़ाते हुए 106 रनों की पारी खेली।

इसके बाद कुलदीप यादव ने 39वें ओवर में पहले डेवाल्ड ब्रेविस (29) और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन (17) का शिकार कर लिया। कॉर्बिन बॉश (नौ) और लुंगी एन्गिडी (एक) को भी कुलदीप ने आउट किया। 48वें ओवर की पांचवी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑटनील बार्टमैन (तीन) को बोल्ड कर 270 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत कर दिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 41 रन देकर चार विकेट लिये। प्रसिद्ध कृष्णा को भी चार विकेट मिले। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com