2 साल बाद भारत 20 वनडे बाद जीता जीता टॉस, द.अफ्रीका के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

लेकिन आज लोकेश राहुल ने द.अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि शाम को ओस पड़ने लग जाती है।
Toss #TeamIndia have won the toss and elected to field first.
Updates
भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the series decider
Updates
Toss Update
Two changes for #TheProteas Men: Ryan Rickelton and Ottneil Baartman come in for Tony de Zorzi and Nandre Burger.
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन
Here's how we line up for the decider!