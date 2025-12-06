7 बार के चैंपियन जर्मनी से भिड़ेगा भारत जूनियर हॉकी विश्वकप के सेमीफाइनल में

मेजबान भारत रविवार को सेमीफ़ाइनल में सात बार की चैंपियन जर्मनी से भिड़ेगा। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दो बार जीता है, और उसकी आखिरी जीत 2016 में हुई थी, जब यह टूर्नामेंट लखनऊ में उसके घर पर हुआ था। मंगलवार को मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पुरुषों के रोमांचक क्वार्टरफाइनल मुकाबले में जोश से भरे भारत ने अपना धैर्य बनाए रखते हुए शूट-आउट में बेल्जियम को 4-3 से हराया। प्रिंसदीप सिंह ने शूटआउट में भारतीय हॉकी टीम के लिए शानदार बचाव किया।प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए प्रिंसदीप ने कहा, “(कोच) पीआर श्रीजेश से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें देखकर, उनसे सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा है। यह एक शानदार मैच था और चेन्नई में दर्शकों का समर्थन अविश्वसनीय था।” शारदा नंद तिवारी भी भारत के शूटआउट में डटे रहे, उनके पेनल्टी स्ट्रोक्स ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा। उन्होंने तीन गोल किए, जबकि अंकित पाल ने भारत के लिए विनिंग गोल किया, जिससे टेंशन वाले शूटआउट में स्कोर 4-3 हो गया। इससे पहले हॉकी गेम में, भारत ने 45वें मिनट में बेल्जियम से बढ़त छीनने तक सब्र रखा, जब कप्तान रोहित ने एक शानदार ड्रैगफ्लिक से स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।