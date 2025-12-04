गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (16:32 IST)

12 साल का इंतजार खत्म, जो रूट ने जड़ा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला टेस्ट शतक

Joe Root
AUSvsENG जो रूट के टेस्ट पदार्पण से ही उनको यह बात बहुत सालती होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आज तक टेस्ट शतक नहीं जड़ा। लेकिन आज जो रूट ने अपनी यह कमी भी पूरी कर दी। जो रूट ने ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गुलाबी गेंद पर टेस्ट शतक जड़ा।

इससे पहले जो रूट ऑस्ट्रेलिया में शतक के करीब तो आए थे लेकिन 87 रनों पर आउट हो गए थे। यह स्कोर भी गाबा में ही आया था। जो रूट ने इस तरह अपने करियर का 40वां टेस्ट शतक जड़ा है। टेस्ट शतकों के मामले में अब वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं।

बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके जो रूट के लिए ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक जड़ना हमेशा चुनौती रहा। उन्होंने 80 प्लस के कुछ स्कोर जरूर लगाए। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी कितनी उच्च कोटि की रही होगी जिसने जो रूट को अब तक इस देश में अपने पहले शतक के लिए महरूम रखा। हालांकि विराट कोहली जिनके फिलहाल जो रूट से 10 शतक कम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक जड़े हैं।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

