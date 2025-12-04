12 साल का इंतजार खत्म, जो रूट ने जड़ा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला टेस्ट शतक

AUSvsENG जो रूट के टेस्ट पदार्पण से ही उनको यह बात बहुत सालती होगी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आज तक टेस्ट शतक नहीं जड़ा। लेकिन आज जो रूट ने अपनी यह कमी भी पूरी कर दी। जो रूट ने ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गुलाबी गेंद पर टेस्ट शतक जड़ा।इससे पहले जो रूट ऑस्ट्रेलिया में शतक के करीब तो आए थे लेकिन 87 रनों पर आउट हो गए थे। यह स्कोर भी गाबा में ही आया था। जो रूट ने इस तरह अपने करियर का 40वां टेस्ट शतक जड़ा है। टेस्ट शतकों के मामले में अब वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं।बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके जो रूट के लिए ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक जड़ना हमेशा चुनौती रहा। उन्होंने 80 प्लस के कुछ स्कोर जरूर लगाए। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी कितनी उच्च कोटि की रही होगी जिसने जो रूट को अब तक इस देश में अपने पहले शतक के लिए महरूम रखा। हालांकि विराट कोहली जिनके फिलहाल जो रूट से 10 शतक कम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक जड़े हैं।