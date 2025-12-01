सोमवार, 1 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Usman Khawaja in troubled waters for calling out Perth pitch as petty
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (15:44 IST)

पर्थ की पिच को बकवास कहने पर बुरे फंसे उस्मान ख्वाजा, संन्यास से पहले ही विदाई संभव

Usman Khawaja
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी इस हफ़्ते उस्मान ख्वाजा से मिलेंगे और ओपनर से पर्थ की पिच की आलोचना पर सफाई मांगेंगे, क्योंकि वे इस बात पर सोच रहे हैं कि इसे “बकवास” कहने के लिए उन्हें सज़ा दी जाए या नहीं। ख्वाजा ने शुक्रवार को तब सबका ध्यान खींचा जब उन्होंने पहले टेस्ट के लिए पिच पर कमेंट किया, ठीक एक दिन पहले ICC ने इसे “बहुत अच्छी” की सबसे ज़्यादा रेटिंग दी थी।

उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के लिए एक फंडरेज़िंग लंच में बोलते हुए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आठ विकेट से जीत के दौरान विकेट के अलग-अलग बाउंस की आलोचना की। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 19 विकेट गिरे थे, और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज के पहले मैच में 17 विकेट गिरे थे।
माना जा रहा है कि सीए के अधिकारी इस बात से निराश हैं, और गाबा में दूसरे एशेज टेस्ट से पहले कैंप में ख्वाजा से बात करेंगे। पर्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 93 सालों में सबसे छोटा टेस्ट था, और देश में अब तक का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट था, जिसमें पूरे मैच में सिर्फ 847 गेंदें फेंकी गईं। अधिकारियों के साथ ख्वाजा की बातचीत में टॉप ऑर्डर में उनकी जगह पर दबाव है, साथ ही पर्थ में उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों को लेकर चिंता है।

पीठ में ऐंठन की वजह से वह पर्थ में दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग नहीं कर पाए, जिससे ट्रैविस हेड को चौथी इनिंग्स में मैच जिताने वाला शतक बनाने का मौका मिला। ख्वाजा को भरोसा है कि वह ब्रिस्बेन में खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पीठ में सुधार हुआ है, साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उन्होंने टीम से बाहर किए जाने और हेड को ओपनिंग करने के लिए ऊपर भेजने की मांग पर ध्यान नहीं दिया था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com